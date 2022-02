Le défenseur Mark Giordano, qui a connu une illustre carrière avec les Flames de Calgary, sera de retour au bercail samedi, cette fois dans les couleurs du Kraken de Seattle.

Quinze campagnes dont neuf comme capitaine, 949 parties en saison régulière, un trophée Norris et un trophée Mark Messier, remis au joueur ayant fait preuve du plus de leadership dans le circuit : Giordano a fait la pluie et le beau temps dans la capitale albertaine.

En raison des mesures sanitaires de la province canadienne, toutefois, seulement 10 000 partisans pourront assister au retour tant attendu de «Gio» à Calgary.

«C’est dommage qu’il y ait seulement 10 000 partisans. Il mérite une salle comble, sinon plus, si c’était possible», a louangé jeudi son ex-coéquipier Matthew Tkachuk, dont les propos ont été repris par le réseau Postmedia.

«Quand j’ai fait mon entrée dans la ligue à 18 ans, il m’a fait sentir comme à la maison. Je lui serai toujours reconnaissant. Il était quelqu’un qui s’entendait aussi bien avec les recrues que les vétérans.»

Giordano a dû manger son pain noir avant d’être considéré dans l’élite des défenseurs du circuit. Non repêché, le Torontois a partagé ses premières années dans le hockey professionnel entre la Ligue nationale de hockey, la Ligue américaine de hockey et la Ligue continentale de hockey.

«Chaque entraînement, il était le premier gars en ligne, le plus travaillant du groupe. Il a été le pilote de notre équipe pendant tellement d’années», a enchaîné l’aîné des frères Tkachuk.

Réclamé lors du repêchage d’expansion par le Kraken, Giordano a récolté 21 points en 44 parties cette saison. Puisque son contrat vient à échéance à la fin de la campagne et que la formation de Seattle ne participera vraisemblablement pas au tournoi printanier, il fait l’objet de nombreuses rumeurs de transaction.

L’arrière de 38 ans n’a disputé que 23 parties éliminatoires en carrière, ne se rendant jamais plus loin que le deuxième tour.