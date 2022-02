Hockey : Russes et Finlandais en finale

Les hockeyeurs russes ont eu chaud, mais ils auront bel et bien l’occasion de défendre leur titre olympique aux Jeux de Pékin. Après avoir vaincu difficilement les Suédois, ils affronteront les Finlandais pour l’obtention de la médaille d’or, tard samedi soir, selon l’heure au Québec.

L’attaquant Arseni Gritsyuk a inscrit le but décisif lors d’une longue séance de tirs de barrage pour permettre à son équipe de l’emporter par le pointage de 2 à 1 en demi-finale. Pour le jeune espoir des Devils du New Jersey, qui évolue sous les ordres de Bob Hartley avec l’Avangard d’Omsk dans la KHL, il s’agissait d’une forme de soulagement.

«J’étais à blâmer pour le but des Suédois [en troisième période], a reconnu Gritsyuk, cité sur le site web de la Fédération internationale de hockey sur glace. Dans mon cœur, je sentais que mon erreur avait fait mal à toute l’équipe et je voulais vraiment me racheter. Je suis heureux que Fedotov ait si bien joué pour nous amener en fusillade.»

Le gardien russe Ivan Fedotov, qui sera assurément à surveiller en finale, a effectivement bien fait devant le filet du ROC avec 34 arrêts avant de stopper six patineurs suédois, dont les cinq derniers, à se présenter devant lui lors des tirs de barrage.

«Comme un rêve»

Si la troupe dirigée par Alexei Zhamnov est plutôt soulagée d'atteindre le match ultime, la Finlande, qui a arraché une courte victoire de 2 à 0 aux surprenants Slovaques dans l’autre demi-finale, y voit davantage un accomplissement.

«Aller en finale aux Jeux olympiques est comme un rêve», a ainsi décrit l’attaquant Sakari Manninen, auteur de l’important but des Finlandais en première période.

«C’est une journée très spéciale, a corroboré son coéquipier Harri Pesonen, qui a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert. Je savais en venant aux Jeux olympiques que nous avions une équipe solide, mais chaque tournoi est un mystère. On ne sait pas comment ça va aller ni comment ça va finir.»

Duel de gardiens?

Certes, la Finlande déjà est assurée de quitter Pékin avec une médaille d’argent, mais qui sait si le petit pays d’environ 5,5 millions d’habitants ne pourra pas vaincre le géant russe en grande finale? Si le ROC mise sur Fedotov, le gardien finlandais Harri Sateri vient de signer un jeu blanc de 28 arrêts en demi-finale.

Concernant la formation slovaque, elle affrontera la Suède pour le bronze samedi matin. La Slovaquie, qui avait bouleversé le monde du hockey en battant les États-Unis par la marque de 3 à 2 lors des quarts, a toujours la chance de remporter une première médaille olympique en hockey.

À Pyeongchang, en 2018, les Russes l’avaient emporté en prolongation contre l’Allemagne en finale alors que les joueurs de la Ligue nationale de hockey étaient également absents, comme à Pékin. Le Canada, éliminé en quart de finale par la Suède plus tôt cette semaine, avait pour sa part obtenu la médaille de bronze grâce à un gain contre la Tchéquie.