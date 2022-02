«Gages-tu?»: Chiarot, le prochain à partir?

Le nouveau DG des Canadiens, Kent Hughes, est déjà au travail alors qu'il a fait l'acquisition du gardien Andrew Hammond avant d'envoyer l'ailier Tyler Toffoli aux Flames de Calgary, ces derniers jours.

Manifestement, le ménage est commencé à Montréal et à l'approche de la date limite des transactions, qui est le 21 mars, il est pratiquement certain que Hughes et les Canadiens bougeront de nouveau prochainement, notamment afin de se placer dans une position avantageuse lors du prochain repêchage.

Alors qui sera le prochain joueur à être échangé? Sachez qu'il est possible de parier là-dessus et d'empocher une jolie somme en cas de succès.

À ce sujet, voyez en vidéo principale les conseils des spécialistes de «Gages-tu?», une émission présentée par Mise-o-jeu à TVA Sports!