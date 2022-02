Curling: finalement une médaille pour le Canada

L’équipe canadienne de curling masculin a décroché la médaille de bronze en défaisant les États-Unis 8 à 5, vendredi, dans le match de la troisième place aux Jeux olympiques de Pékin.

Conséquemment, la délégation nationale de ce sport ne rentrera pas au pays les mains vides. Le quatuor masculin formé du skip Brad Gushue et de Mark Nichols, Brett Gallant et Geoff Walker ont réussi ce que le duo mixte et la formation féminine n’ont pu accomplir, soit de grimper sur le podium.

Même s’il avait doublé les États-Unis, champions olympiques de 2018, 10 à 5 au tour préliminaire, samedi dernier, le Canada a trimé dur pour l’emporter, revenant de l’arrière avec deux points au huitième bout et autant au suivant. D’ailleurs, au cours de cette neuvième reprise, les Américains ont raté leur tir pour permettre à l’unifolié de leur voler deux points. Finalement, au 10e bout, les Canadiens ont réalisé une double sortie pour confirmer leur triomphe, même si leurs rivaux avaient encore deux lancers à effectuer.

Gushue, 41 ans, avait décroché l’or avec d’autres coéquipiers à Turin, en 2006. En Chine, le titre olympique se jouera entre les Suédois et les Britanniques, samedi.