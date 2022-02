Un ancien pilote de F1 s’implique en Formule E

L’ancien de pilote de Formule 1 Charles Pic se lance en Formule E. Le Français a en effet acquis l’écurie DAMS, jeudi, engagée dans la série électrique sous le nom de Nissan e.dams.

DAMS, qui concourt également en Formule 2, était dirigée par les frères Olivier et Grégory Driot depuis la mort de leur père Jean-Paul, en 2019. S’ils indiquent que l’entreprise n’était pas à vendre, ils estiment que Pic est l’homme de la situation pour prendre la relève.

À lire aussi: Ferrari compte sur sa nouvelle F1 pour renouer avec la victoire

Pic a piloté pour Marussia en 2012 et Caterham en 2013 en F1 – deux écuries de fond de peloton –, ne récoltant pas le moindre point. Il a également disputé cinq courses en Formule E en 2014-2015. Une avec Andretti, puis quatre avec NEXTEV, devenu Nio 333 depuis.

«Depuis le décès de notre père, nous avons toujours fait le maximum pour que DAMS continue d’être performante, ont commenté les deux frères dans un communiqué. La structure pourra néanmoins être encore plus compétitive avec Charles et il bénéficiera de l’engagement et de la loyauté de tout le personnel, la plupart travaillant pour l’équipe depuis de nombreuses années.»

«Lorsque Charles nous a contactés, nous nous sommes rapidement rendus compte que cette transmission de témoin représentait une belle opportunité, non seulement pour tout le personnel, mais également pour l’histoire de la famille Driot. C’est un honneur pour nous de céder DAMS à un autre grand nom du sport automobile français.»

Histoire de famille

DAMS a joué un rôle important au sein de la famille Pic. En effet, le frère de Charles, Arthur, a déjà piloté pour l’équipe. C’était en 2012 en Formule Renault 3,5. Le grand-père de Charles, Charles-Pierre André, a soutenu les pilotes Éric Bernard et Olivier Panis, qui ont tous deux piloté des bolides de l’écurie française.

«Je suis très heureux de pouvoir écrire une nouvelle page de l’aventure DAMS, a réagi Pic. Nos deux familles s’apprécient depuis très longtemps. Ma passion pour la course automobile n’a pas changé et cette acquisition est un projet sur le long terme. Je suis convaincu que DAMS peut être couronnée de succès sur la piste comme en dehors.»

Les pilotes, de même que les équipes de direction, demeureront en poste. En Formule E, le nouveau venu travaillera donc avec Sébastien Buemi et l’Allemand Maximilian Günther aux volants, ainsi qu’avec le directeur François Sicard et le directeur technique Rémi Decorzent.

L’écurie e.dams a été sacrée championne des trois premières saisons de Formule E, de 2014 à 2017, avant de connaître des moments plus difficiles depuis. Elle a terminé en 10e position sur 12 équipes la saison dernière et est actuellement huitième après trois courses.

Toutes les courses de Formule E seront diffusées sur les ondes de la chaîne TVA Sports cette saison.