Ski cross: Brittany Phelan déçue de sa 5e place

Après une médaille d’argent à Pyeongchang en 2018, Brittany Phelan avait de plus grands objectifs encore pour Pékin et sa 5e place, jeudi soir, à l’épreuve du ski cross lui a laissé un goût amer en bouche.

Phelan a été écartée du podium en demi-finale alors qu’elle a terminé troisième de sa vague dans une course très serrée entre les trois premières filles à croiser le fil d’arrivée.

En deuxième place une grande partie de la course et possédant une avance intéressante à un certain moment, Phelan a été distancée à la photo d’arrivée par 0,03 seconde.

La skieuse de Mont-Tremblant a ainsi été reléguée dans la petite finale qu’elle a menée de bout en bout pour remporter la victoire.

« J’ai bien skié toute la semaine et c’est vraiment difficile de ne pas me qualifier pour la grande finale, a-t-elle raconté. J’avais la conviction que j’avais le ski nécessaire pour monter sur le podium. C’est le ski cross et on ne sait jamais ce qui peut arriver. »

« C’est une grande déception de ne pas atteindre la grande finale », de poursuivre Phelan qui est revenue à la compétition en novembre après une absence de 22 mois reliée à une grave blessure à un genou. « Mon résultat confirme que je serai de retour pour les Jeux de 2026. »

Retour appréciable

Malgré sa déception, Phelan appréciait toutefois tout le chemin parcouru depuis sa blessure et son retour en force au cours duquel elle a signé une 5e place dès son retour sur le circuit de la Coupe du monde.

« J’ai repris là où j’avais laissé avant de me blesser et ce fut la confirmation que tous les efforts que j’ai mis dans ma réhabilitation pour me qualifier pour les Jeux et être compétitive rendue ici sont incroyables, a-t-elle raconté. Les deux dernières années ont été très difficiles après avoir subi une sérieuse blessure. En début de saison, je ne savais pas réellement à quoi m’attendre et j’ai réussi à reprendre là où j’étais avant de me blesser. »