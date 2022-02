Simon Kean n'en peut plus des comparaisons avec Arslanbek Makhmudov

Simon Kean est tanné de constamment se faire comparer à Arslanbek Makhmudov.

Le boxeur a tenu à clarifier les choses lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«Les gens me comparent avec Makhmudov. Tout le monde fait ça. Mais quand on regarde les gens que Makhmudov affrontent, j'ai affronté les mêmes adversaires et il est capable de les battre beaucoup plus facilement que moi. C'est un gars qui est bon, qui est gros et qui est fort. Moi aussi, j'ai ce talent. J'ai vu des gars qui étaient champions du monde et qui avaient moins de talent que moi. Il faut rester motivé, concentré et croire en soi et tout peut arriver.»

Le protégé d'Eye of the Tiger Management sera en action face à Shawndell Terell Winters, samedi, dans un gala présenté en direct sur les ondes de TVA Sports 2. Le principal intéressé assure ne pas prendre son adversaire à la légère.

«Je sais qu'il a déjà affronté un champion du monde, Joseph Parker. Récemment, il a fait un combat de dix rounds contre un espoir qui avait une fiche de dix victoires et zéro défaite. Il a fait la limite avec lui. Je m'attends à ce qu'il soit au meilleur de sa forme. Il peut me donner du fil à retordre. Je devrai rester dans mon plan de match.»

Kean, qui n'a pas boxé au Québec depuis deux ans, avoue avoir trouvé la pandémie difficile. Il a toutefois reçu beaucoup d'aide de son entourage pour garder les yeux fixés sur son objectif.

«À un moment donné, je me demandais si ce n'était pas terminé. Tous les combats étaient reportés et j'étais découragé. Mais là, je pense que ça va reprendre pour de bon. J'ai tellement travaillé pour me rendre là. Si on veut faire une carrière de boxe, il faut être fort mentalement. J'ai été porté à me décourager, mais mon entraîneur me tenait actif au gymnase et mon promoteur communiquait souvent avec moi pour me dire que ça allait reprendre.»

