Samuel Giguère est prêt pour la descente

Quand il s’élancera sur la piste du centre alpin de Yanqing, Samuel Giguère deviendra le quatrième athlète à prendre part aux Jeux olympiques d’hiver tout en ayant déjà évolué dans la Ligue nationale de football (NFL).

Tout comme Giguère, Herschel Walker et Johnny Quinn ont participé aux Jeux olympiques en bobsleigh alors que Jeremy Bloom l’a fait en ski acrobatique. L’ancien receveur des Colts d’Indianapolis serait toutefois le premier à vivre l’expérience olympique hivernale tout en ayant fait partie d’une équipe qui a pris part à un Super Bowl.

«Je ne suis pas prêt à dire qu’un événement est plus gros que l’autre, mais je me sens privilégié de pouvoir vivre les deux, a résumé Giguère, qui prendra le départ de l’épreuve du bob à 4 ce soir. Je suis vraiment chanceux et privilégié et plusieurs personnes m’ont aidé au cours de mon parcours, qui a été parsemé d’embûches. C’est le rêve de tout joueur de football de participer au Super Bowl et c’est le rêve de tout athlète amateur de participer aux Jeux.»

Ouverture d’esprit

«Il y a beaucoup de similitudes entre l’entraînement des deux sports, de poursuivre l’ancien porte-couleurs des Alouettes de Montréal et du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke. J’étais capable de passer d’un sport à l’autre facilement en changeant d’entraînement. Mon corps répondait bien à la charge d’entraînement. C’était plus facile plus jeune.»

Giguère avait une opportunité de participer aux Jeux de 2014, à Sotchi, mais l’entraîneur de l’équipe canadienne souhaitait que les athlètes se consacrent entièrement au bobsleigh.

«Même si mes chances de me qualifier étaient bonnes, je n’étais pas prêt à prendre une saison sabbatique au football, a expliqué celui qui a pris sa retraite du football en 2018 après des arrêts à Hamilton, à Montréal et à Edmonton. Je m’entraînais au bobsleigh pendant la saison morte, mais le football restait ma priorité. Je suis content que le nouvel entraîneur ait changé de philosophie et donne la chance à de bons athlètes de pratiquer le bobsleigh.»

Pas seul

Ce changement de philosophie permet cette année à Pékin à Jacob Dearborn de participer aux Jeux même s’il poursuit toujours sa carrière dans la LCF avec les Roughriders de la Saskatchewan. Il évolue dans l’équipage numéro deux du Canada.

Si Giguère occupait un poste sur l’équipe d’entraînement des Colts d’Indianapolis quand ils ont baissé pavillon face aux Saints de la Nouvelle-Orléans en 2010 à Miami, l’américain Bob Hayes, lui, peut se targuer d’être le seul athlète qui a remporté l’or aux Jeux et le Super Bowl.

Décédé du cancer en 2002, l’ailier espacé a mené les Cowboys de Dallas à une victoire de 24-3 face aux Dolphins de Miami en 1972 et il a remporté l’or au sprint 100 m et au 4 x 100 m des Jeux de Tokyo en 1964, établissant un record du monde dans les deux épreuves.