Quand la cousine de Darnell Nurse brille de mille feux

Parmi les milliers de Canadiens rivés devant leur écran pour assister au triomphe olympique de leur équipe féminine nationale de hockey, on comptait un spectateur particulièrement attentif: Darnell Nurse, défenseur des Oilers d’Edmonton, dont la cousine Sarah a brillé de mille feux à Pékin.

Ayant participé à 18 buts des siennes, Sarah Nurse a battu le record pour le plus grand nombre de points lors d’une même quinzaine olympique, établi par la légendaire Hayley Wickenheiser aux Jeux de Turin, en 2006.

«Nous étions vraiment fiers, a glissé jeudi en point de presse Darnell Nurse, dont les propos ont été repris par le réseau TSN. De voir une membre de sa famille participer aux Olympiques, c’est quelque chose, mais une médaille d’or... C’était génial à voir.»

Celle qui porte le numéro 20 n’a d’ailleurs pas toujours occupé un rôle offensif dans les couleurs de l'unifolié.

«Durant les derniers JO, elle était une joueuse définie par sa hargne, quelqu’un contre qui il était difficile de jouer. [Cette année] elle a pu trouver sa touche offensive, aussi. Cela prouve qu’elle est une joueuse complète. Tout ce qu’elle a accompli vient de son dur labeur, elle a travaillé fort pour obtenir sa chance au sein des premiers trios.»

D’ailleurs, questionné sur leurs similarités quant à leur perception du hockey, l’arrière des Oilers s’est arrêté sur les mêmes concepts: l’éthique de travail et la persévérance.

«Nos pères sont deux hommes très travaillants et fervents, a-t-il confié. C’est de là que tout commence. Elle a travaillé durement pour toutes les opportunités qu’elle a obtenues et en a tiré le plus qu’elle le pouvait.»

Pendant la nuit de mercredi à jeudi, les Canadiennes sont venues à bout des Américaines par la marque de 3 à 2 dans le match pour la médaille d’or.

«C’est génial de voir qu’elle reçoit tout ce qu’elle mérite», a conclu l’athlète de 27 ans.