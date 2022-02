Marielle Thompson retrouve le podium olympique

La Canadienne Marielle Thompson a réalisé le deuxième podium de sa carrière aux Jeux olympiques en décrochant l’argent à l’épreuve du ski cross à Pékin, jeudi matin.

La médaillée d’or à Sotchi a dû trimer dur pour se tailler une place parmi les trois premières de la finale remportée par la Suédoise Sandra Naeslund. Thompson a occupé le quatrième rang pendant la majorité de la descente, mais a lutté pour grimper les positions.

Naeslund a mis fin à la domination canadienne en ski cross; des skieuses de l’unifolié avaient été déclarées championnes olympiques en 2010, 2014 et 2018. L’Allemande Daniela Maier a terminé sur la troisième marche du podium, tandis que la Suissesse Fanny Smith a été disqualifiée pour un contact illégal.

Les Canadiennes ont tout de même bien fait dans les premiers tours, mais ne pouvaient pas toutes passer en finale. Thompson, Hannah Schmidt et Courtney Hoffos ont toutes participé à la même vague de demi-finale, en compagnie de Naeslund.

La Québécoise Brittany Phelan, qui avait raté la grande finale par seulement trois centièmes de seconde, a dominé la petite finale pour terminer cinquième. Elle a été suivie par Hoffos (sixième) et Schmidt (septième).

«Je voulais avoir du plaisir et vivre pleinement cette expérience. Et j’ai surpassé tout ça. Juste d’être ici, c’était un gros but pour moi et maintenant, je peux dire que je suis une olympienne, a reconnu Schmidt à Sportcom, ajoutant qu’elle n’avait pas d’attentes de résultats en arrivant en Chine. Les Canadiennes sont fortes et nous sommes quatre dans les huit premières. Nous avons été constantes tout au long de la saison et nous en avons fait la preuve au monde entier.»

Au tour du frère

Le ski cross masculin sera au programme de la journée de vendredi. Jared Schmidt sera le seul Québécois inscrit.

«C’est irréel que nous soyons tous les deux ici, a poursuivi sa sœur Hannah. Lui et les autres gars étaient là pour nous encourager aujourd’hui [jeudi]. C’était bien de lui parler en bas de la piste, car les membres de la famille ne peuvent pas être ici. Il m’a dit que je m’étais bien battue jusqu’au bout et que j’avais bien skié.»