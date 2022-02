Les Remparts battent une équipe éclopée

Les Remparts de Québec ont remporté une troisième victoire de suite, jeudi soir, défaisant l'Armada de Blainville-Boisbriand, privé de sept joueurs, dont six sur le protocole de la COVID-19, par la marque de 5 à 0.

La troupe de Bruce Richardson a dû composer sans la présence de ses deux gardiens de but Charles-Edward Gravel et Nicholas Sheehan ainsi que leur deuxième meilleur pointeur, le Slovaque Oleksiy Miklukhla, tous trois sur le protocole de la COVID-19. Félix Larose, Antoine Roy et Colby Huggan étaient absents pour les mêmes raisons tandis que Charles Boutin était blessé.

D’ailleurs, la formation de Blainville-Boisbriand a su jeudi matin que Gravel ne serait pas en mesure de faire le voyage et avait donc rappelé deux gardiens recrues, dont le jeune de 16 ans Édouard Nault à qui Bruce Richardson avait confié un premier départ en carrière dans la LHJMQ.

«Ce matin, on était prêt pour notre entraînement matinal et on avait des gars qui ne se sentaient pas bien. Ç’a été une journée mouvementée, essayer de trouver un gardien d’urgence. [...] Ce soir, ç’a donné des opportunités et je suis très heureux de la manière dont on a compétitionné», a réagi Richardson après la rencontre.

La victoire du talent

Malgré leur bonne volonté, les joueurs de l’Armada ont dû s’avouer vaincus devant des Remparts beaucoup plus talentueux. Kassim Gaudet, Louis Crevier, Théo Rochette, Nathan Gaucher et Zachary Bolduc ont marqué pour les Remparts.

Patrick Roy n’avait toutefois pas autant de compliments à faire à son équipe que son vis-à-vis.

«Je veux leur lever mon chapeau, a-t-il tout d’abord dit. Aujourd’hui, on a juste gagné sur notre talent. On n’a pas été l’équipe qui a travaillé le plus fort et qui a pris les meilleures décisions sur la patinoire. On a plusieurs joueurs qui n’ont pas joué à la hauteur de ce qu’ils sont capables mais une victoire c’est une victoire.

«Je n’essaie pas d’avoir des commentaires négatifs mais plus constructifs. On sait qu’on peut jouer mieux que ça si on veut battre la crème de la ligue.»

Avec 21 arrêts, William Rousseau a signé son troisième jeu blanc de la saison, pour rejoindre Samuel Richard des Huskies de Rouyn-Noranda et Olivier Adam du Drakkar de Baie-Comeau au sommet à ce chapitre dans la LHJMQ.

Le gardien des Remparts continue de mener le circuit pour la moyenne de buts alloués (2,02) et le pourcentage d’arrêts (,920).

Gaudet gagne des points

En plus de son but, Kassim Gaudet a ajouté une passe sur le but de Nathan Gaucher.

Utilisé avec ce trio complété par James Malatesta, le choix de quatrième tour des Remparts en 2020 profite actuellement de l’absence de Conor Frenette pour jouer des minutes sur le top-6 de l’équipe.

«Jouer avec Nate et James, ça va bien. C’est rapide et on est souvent en zone offensive. Je dois saisir cette chance», a-t-il mentionné.

«Je suis content pour lui, a ajouté Patrick Roy. Il fait partie des plans de l’organisation. C’est sûr que cette année son temps de jeu a diminué mais il profite de cette opportunité de jouer avec de bons joueurs.»