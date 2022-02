Les Panthers et Jonathan Huberdeau ont réponse à tout

Les équipes espérant renverser les Panthers de la Floride, détenteurs du sommet du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH), ont intérêt à se lever de bonne heure, car l’équipe du Québécois Jonathan Huberdeau ne souffre d’aucun complexe d’infériorité.

Confrontée aux redoutables Hurricanes de la Caroline, mercredi, la formation floridienne a comblé un retard dans les derniers instants de la troisième période grâce au but de Sam Reinhart, avant de l’emporter 3 à 2 en prolongation sur le filet d’Aaron Ekblad. Encore une fois, Huberdeau a trouvé le moyen de faire parler de lui pour les bonnes raisons, refilant une brillante passe à son coéquipier qui est parti en échappée pour déjouer le gardien Frederik Andersen.

Comme les excellents clubs le font, les Panthers sont capables de gagner des rencontres dans lesquelles ils n’ont pas nécessairement livré leur meilleure performance. Ils ont encore montré pourquoi ils affichent un total de 71 points cette saison, un de plus que le Lightning de Tampa Bay.

«En revenant d’une longue pause, on a joué un match serré et nous étions prêts pour cela, a admis l’instructeur-chef Andrew Brunette au site NHL.com. Nous n’étions pas à notre mieux avec la rondelle, mais je crois que nous avons effectué plusieurs bonnes choses. On s’est défendu en groupe, on a gardé l’adversaire un peu en périphérie et on avait de l’énergie.»

Voilà ce qui est de bon augure pour un club qui bataille durement pour le sommet de la section Atlantique et une position avantageuse en séries éliminatoires. Pour arriver à bon port, les Panthers auront besoin de toutes leurs pièces, notamment les joueurs devant mener le reste de l’équipe. Ça commence par le capitaine Aleksander Barkov (42 points en 2021-2022), auteur d’un but spectaculaire à Raleigh.

«Il ne cesse jamais de m’impressionner, a commenté Brunette au site du club. Il est tellement sous-estimé et c’est un joueur talentueux. La rencontre était à la télévision nationale américaine et espérons que le monde a pu voir ce qu’il nous amène chaque soir. Cela a pu mettre en lumière tout son talent et son niveau de compétitivité.»

Huberdeau au rendez-vous

Pendant ce temps, Huberdeau continue d’amasser les points à un rythme élevé. Le Québécois se trouve à égalité avec le duo infernal des Oilers d’Edmonton formé de Connor McDavid et de Leon Draisaitl en tête de la course au trophée Art-Ross avec 66 points. En fait, le numéro 11 a obtenu au moins un point dans chacun de ses cinq derniers affrontements. Il en revendique 13 à ses neuf plus récentes sorties.

Sa formation aura un défi intéressant à relever, vendredi, car elle visitera le Wild du Minnesota, deuxième de la section Centrale.