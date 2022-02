Jack Eichel espérait mieux

Le premier examen de l’attaquant Jack Eichel chez les Golden Knights de Vegas a été plus ou moins réussi, mais le joueur concerné est loin de céder à la panique.

À ses débuts en 2021-2022, l’ancien des Sabres de Buffalo a passé plus de 17 minutes sur la patinoire, terminant avec un différentiel de -1 et effectuant deux séjours au cachot. Toutefois, il faut dire que l’opposition était forte et que le reste de l’équipe du Nevada a peiné : l’Avalanche du Colorado a inscrit deux filets en troisième période pour l’emporter 2 à 0.

Eichel disputait sa première rencontre depuis le 7 mars 2021 et a ensuite subi une opération pour remplacer une vertèbre au cou le 12 novembre. Il s’est dit heureux d’avoir chassé la rouille et s’attend à mieux pour la suite du calendrier.

«Je ne pense pas que je souhaitais écoper de deux punitions et me retrouver sur la patinoire pour l’un de leurs buts, a-t-il déploré au site NHL.com. Évidemment, il s’agit d’une très bonne formation. Pour une partie du match, vous vous retrouvez contre un excellent trio. Ainsi, pour une première rencontre en 11 mois, c’est bien de reprendre le boulot.»

Cette performance quelque peu fade a gâché la soirée qui fut marquée par un accueil des plus chaleureux de la part de la foule du T-Mobile Arena. Néanmoins, Eichel devrait constituer un bon retour sur investissement, selon le directeur général des Knights, Kelly McCrimmon.

«Vous voulez toujours forger et énoncer l’identité de votre club, dépendamment de votre personnel de joueurs. Les situations de jeu sont un reflet du synchronisme [du hockeyeur]. Mais il est un athlète de haut niveau, donc il s’ajustera et se mettra à pleine vitesse rapidement», a prédit le DG au quotidien Las Vegas Review-Journal.

De la pression

Une bonne production d’Eichel sera requise pour aider Vegas à demeurer dans le top 3 de la section Pacifique, surtout avec l’absence de Mark Stone dont les maux de dos récurrents ont contraint l’organisation à inscrire son nom sur la liste des éclopés à long terme. Avec 355 points en 376 sorties dans la Ligue nationale, ses chiffres montrent tout son potentiel d’éclater. Le patineur de 25 ans compte déjà une campagne de 36 buts à son actif.

S’il éprouve des difficultés, la mission des Chevaliers dorés risque de se compliquer. Au sommet de la division, les Flames de Calgary font flèche de tout bois en vertu de leurs huit gains d’affilée et semblent prendre une option sur le premier rang. Puis, les Oilers d’Edmonton accusent quatre points de retard sur Vegas et le deuxième échelon, tout en ayant deux matchs en main. Les Kings de Los Angeles demeurent dans la lutte pour une place en séries également, de sorte que la marge de manœuvre des hommes de l’entraîneur-chef Peter DeBoer est réduite.

D’ailleurs, un duel de quatre points est à leur horaire, vendredi soir, car ils accueilleront les Kings.