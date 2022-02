Félix Auger-Aliassime reprend là où il avait laissé

Fort de son premier titre de l’ATP en carrière obtenu à Rotterdam, dimanche, le joueur de tennis québécois Félix Auger-Aliassime a poursuivi son bon travail sur le terrain à son premier match au tournoi de Marseille, jeudi.

Ayant reçu un laissez-passer pour le deuxième tour, la troisième tête de série de la compétition et neuvième joueur mondial a défait le favori local Jo-Wilfried Tsonga en deux manches de 7-6 (3) et 6-2.

Le vainqueur a eu besoin de 1 h 45 min pour vaincre la 243e raquette du circuit professionnel, et ancien détenteur du cinquième échelon, qui avait obtenu une invitation pour le tournoi.

«J’ai eu trois jours pour me reposer et récupérer. C’est une situation à laquelle nous sommes habitués, a commenté Auger-Aliassime, tel que cité sur le site web de l’ATP. Je suis confiant, je ne peux pas me plaindre. Mieux vaut jouer plus de matchs que moins, mais c’était vraiment important de me recentrer.»

Rappelons que le Québécois de 21 ans vient de connaître le plus beau moment de sa jeune carrière en battant le Grec Stefanos Tsitsipas en finale du tournoi de Rotterdam pour mettre la main sur son premier sacre en simple. Tsitsipas est d’ailleurs lui aussi à Marseille, à titre de favori du tournoi.

Rendez-vous avec Ivashka

Après un premier set corsé contre Tsonga, Auger-Aliassime a rapidement réalisé le bris pour prendre une option sur la victoire. Il a plus tard pris le service adverse à une troisième reprise pour confirmer son triomphe. Le gagnant n’a eu qu’une balle de bris à affronter et l’a sauvée. Pour sa part, Tsonga a éprouvé des ennuis avec ses premières balles, plaçant en jeu seulement 42 % de celles-ci.

En quart de finale, le joueur de l’unifolié se mesurera au Bélarusse Ilya Ivashka, cinquième favori et 49e raquette mondiale. Les deux hommes en seront à leur premier choc au sein de l’ATP. Auger-Aliassime en était aussi à un premier affrontement contre Tsonga.