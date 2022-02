Première victoire sous l’ère Martin St-Louis

Martin St-Louis a serré dans ses bras Alex Burrows et Trevor Letowski immédiatement après le but de Cole Caufield en prolongation. À son quatrième match derrière le banc du Canadien, St-Louis a savouré sa première victoire comme entraîneur-chef.

Caufield, qui portait le numéro 26 dans sa jeunesse en hommage à St-Louis, a écrit les pages principales dans ce gain de 3 à 2 en prolongation contre les Blues de St. Louis. Voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus.

«Nous étions vraiment heureux pour Marty (Martin), a dit Caufield. C’est sa première victoire, mais il y en aura d’autres. Nous jouons bien dernièrement. Ça fait du bien de se retrouver du bon côté.»

Caufield le héros

Le numéro 22 a forcé la prolongation en marquant le but égalisateur alors qu’il restait seulement 8,7 secondes au cadran en troisième période. À trois contre trois, Caufield a ajouté la touche finale en redirigeant une passe de Jeff Petry pour déjouer à nouveau Ville Husso.

Pour la première fois cette saison, Caufield a connu un match de deux buts. Le choix de premier tour du Canadien en 2019 a regagné sa magie depuis l’arrivée de St-Louis derrière le banc avec quatre buts en quatre rencontres.

Le point de presse de Martin St-Louis -

Critiqué plus souvent qu’à son tour cette saison, Petry a également connu un rare moment de bonheur avec sa passe sur le but décisif. En troisième période, le défenseur de 34 ans se destinait pour une autre soirée cauchemardesque quand il a écopé d’une punition pour avoir retenu Ryan O’Reilly alors que c’était 1 à 1.

Le point de presse de Cole Caufield -

Les Blues n’ont toutefois pas marqué lors de cette punition.

La fin d’un calvaire

Avec cette victoire contre les Blues, le Tricolore a freiné une vilaine série de huit revers d’affilée en temps réglementaire et de dix matchs d’affilée sans un triomphe.

«Ça faisait du bien de rentrer dans le vestiaire et d’entendre de la musique, a dit l’ailier Josh Anderson. Nous avons joué un bon match, ça fait du bien. Je sens qu’on s’en va dans la bonne direction avec Marty (Martin St-Louis).»

Le point de presse de Josh Anderson -

Le Canadien n’avait pas gagné depuis le 18 janvier, un gain de 5 à 3 contre les Stars à Dallas.

Samuel Montembeault a eu son mot à dire dans ce match avec 26 arrêts.

«Je n’étais pas très content quand les Blues ont marqué alors qu’il restait un peu plus d’une minute, a mentionné Montembeault. J’avais peur de revivre un match comme celui de samedi dernier contre les Blue Jackets. Nous avons réussi à marquer pour une rare fois alors qu’on se retrouvait à six contre cinq en fin de rencontre. Ça fait du bien.»

Pavel Buchnevich a marqué le deuxième but des Blues en fin de troisième en décochant un tir parfait dans le haut du filet après un beau relais de Vladimir Tarasenko.

Le point de presse de Samuel Montembeault -

Husso en hausse

Jordan Binnington a gagné la coupe Stanley en 2019. Sur papier, l’Ontarien devrait encore être le gardien numéro un chez les Blues, surtout à la première année d’une entente de 36 millions pour six ans. Mais le tapis lui glisse de plus en plus sous les pieds.

Ville Husso, 27 ans, a été l’homme de confiance de Craig Berube lors des dernières semaines. Depuis le 7 janvier, le Finlandais a obtenu 10 des 14 derniers départs de son équipe. Husso a également des chiffres d’un numéro un avec une moyenne de 1,85 et un taux d’efficacité de ,939, comparativement à 3,35 et ,898 pour Binnington.

Dauphin de retour

Avec le départ de Tyler Toffoli pour Calgary, Martin St-Louis avait besoin d’insérer un attaquant de plus au sein de sa formation. Il a opté pour Laurent Dauphin. Rayé de la formation pour les trois premiers matchs de l’ère St-Louis, Dauphin s’est retrouvé au centre de Mike Hoffman et de Brendan Gallagher. En fin de match, le Québécois n’a pu déjouer Husso lors d’une échappée.

Armia coupé au visage

Il y a des scènes qui font peur. En troisième période, Joel Armia a reçu la lame du patin de Robert Thomas directement au visage. Thomas, qui fonçait en direction du filet de Samuel Montembeault, a culbuté en se faisant pousser par Alexander Romanov et, dans sa chute, il a frappé le gros ailier du Tricolore.

Armia a visité l’infirmerie pour recevoir des points de suture près de la bouche. Il n’est pas revenu dans le match.

SOMMAIRE

PROLONGATION

02:22 - BUT MTL 3-2 Qui d'autre? Cole Caufield donne la victoire aux Canadiens et une première à titre d'entraîneur-chef à Martin St-Louis après avoir créé l'égalité en fin de troisième période.

Caufield tranche en prolongation! -

TROISIÈME PÉRIODE

19:50 - BUT MTL 2-2 Cole Caufield crée l'égalité avec seulement dix secondes à jouer.

Caufield marque encore! -

18:41 - BUT STL 2-1 Pavel Buchnevich donne l'avance aux Blues à l'aide d'un tir parfait là où grand-maman cache les biscuits. Vladimir Tarasenko et Justin Faulk obtiennent des mentions d'aide.

Buchnevich dénoue l'impasse -

15:34 - Laurent Dauphin s'échappe en inférorité numérique, Ville Husso sauve les meubles.

14:25 - Alexander Romanov retient David Perron. Une autre punition mineure.

13:28 - Jake Evans et Pavel Buchnevich prennent la route du cachot.

12:45 - Robert Thomas bat Samuel Montembeault, mais pas le poteau.

12:23 - Jeff Petry retient Ryan O'Reilly. Avantage numérique Blues.

08:06 - Niko Mikkola atteint Cole Caufield au visage. Avantage numérique Canadiens.

07:36 - Jeff Petry tente sa chance de la pointe, mais le disque termise sa course sur la tige métallique.

07:25 - Brett Kulak se porte à l'attaque avec vitesse et dirige un tir du revers, Ville Russo ferme la porte.

06:27 - Bonne nouvelle! Gally est de retour au banc du CH.

06:26 - Le patin de Robert Thomas atteint le visage de Joel Armia. L'attaquant finlandais quitte à son tour vers l'infirmerie.

06:03 - Brendan Gallagher retraite au vestiaire.

05:06 - Justin Faulk applique un solide coup d'épaule à l'endroit de Brendan Gallagher, qui s'en tire indemne.

03:00 - Après deux engagements rythmés, la troisième période s'amorce sur le thème de la patience et du jeu brouillon.

00:00 - Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

17:36 - Ryan Poehling exécute toute une passe vers Artturi Lehkonen qui se fait voler par le cerbère Ville Husso.

15:23 - Samuel Montembeault résiste face au franc-tireur Vladimir Tarasenko posté à l'embouchure du filet.

11:03 - Mike Hoffman rate une chance en or de redonner l'avance aux Canadiens.

10:49 - Justin Faulk en met trop au goût de l'officiel à l'endroit de Laurent Dauphin. Punition mineure.

09:17 - Jeff Petry tente sa chance de la ligne bleue, Ville Husso veille au grain.

08:02 - Nick Suzuki suptilise la rondelle au défenseur Justin Faulk, mais est incapable d'enfilier l'aiguille.

07:17 - Ryan O'Reilly fait trébucher Nick Suzuki. Quatre contre quatre.

05:52 - Corey Schueneman retient le bâton de Pavel Buchnevich. Punition mineure.

02:51 - Jordan Kyrou dirige un lancer de la pointe, Samuel Montembeault jongle avec la rondelle. Sans dégât.

00:50 - Robert Thomas décoche un bon tir des poignets, Samuel Montembeault poursuit sur sa lancée.

00:23 - Les joueurs des Canadiens entament la deuxième période avec intensité. Mike Hoffman qui profite du travail de Laurent Dauphin ainsi que Corey Schueneman obtiennent des chances de marquer.

00:00 - Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

18:26 - BUT STL 1-1 Robert Thomas inscrit déjà un septième filet cette saison en infériorité numérique pour les Blues à la suite d'un bel échange réalisé avec Pavel Buchnevich.

Le CH accorde un autre but en avantage numérique -

16:44 - Robert Bortuzzo fait trébucher Artturi Lehkonen. Deuxième avantage numérique de la soirée pour le CH.

16:23 - La troupe de Martin St-Louis réalise les jeux avec beaucoup de vitesse en cette première période. La transition est rapide.

15:23 - Cole Caufield réalise une belle pièce de jeu individuelle en zone offensive, mais exécute une passe de trop.

13:06 - Joel Armia tente le tourniquet, Ville Husso stoppe le disque.

12:50 - David Perron se donne un bon angle de tir et dégaine, Samuel Montembeault s'impose, encore une fois!

10:20 - Josh Anderson et Klim Kostin écopent d'une punition mineure et prennent le chemin du cachot. Quatre contre quatre.

07:33 - Près de 20 secondes plus tard, Niko Mikkola tente d'assurer la réplique des Blues, Samuel Montembeault se dresse.

07:13 - BUT MTL 1-0 Paul Byron accepte la remise d'Artturi Lehkonen et inscrit son premier filet de la campagne à l'occasion de son 500e match en carrière dans la LNH. Jeff Petry se fait également complice.

Byron marque à son 500e match! -

05:53 - Le Tricolore crée du momentum sur l'attaque à cinq. La meilleure chance de marquer revient à Mike Hoffman de son bureau au cercle des mise en jeu, mais Ville Husso dit non!

05:20 - Brendan Gallagher semble en jambes en ce début de rencontre. Il dérange et termine ses courses au but des Blues.

04:41 - Robert Bortuzzo n'y va pas de main morte à l'endroit de Brendan Gallagher. Punition mineure.

04:22 - Les attaquants David Perron et Ryan O'Reilly créent du danger en fond de territoire et à l'embouchure du filet des Canadiens.

02:28 - Le défenseur Jake Walman dirige un premier ''vrai'' lancer vers le portier Samuel Montembeault qui ferme la porte.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Samuel Montembeault Fiche: 2-10-4 / Moyenne de buts alloués: 3,92 / Taux d’efficacité: ,894%

Ville Husso Fiche: 11-3-1 / Moyenne de buts alloués: 1,85 / Taux d’efficacité: ,939%