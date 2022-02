Deux médailles canadiennes en demi-lune

Les Canadiennes Cassie Sharpe et Rachael Karker ont remporté les médailles d’argent et de bronze à l’épreuve de demi-lune en ski acrobatique, jeudi soir, aux Jeux olympiques de Pékin.

Sharpe avait la lourde tâche de défendre son titre olympique gagné il y a quatre ans à Pyeongchang. C’était presque mission impossible avec la Chinoise Ailing Eileen Gu, qui a survolé la compétition pour une deuxième journée de suite. Comme lors des qualifications, la veille, la favorite locale a été la seule skieuse en mesure de percer les 95 points.

L’Albertaine a peaufiné ses descentes chaque fois, faisant passer son pointage de 89,00 à 90,00 et finalement 90,75. Les 95,25 points de Gu à sa deuxième sortie ont toutefois été amplement suffisants. À seulement 18 ans, cette dernière a conclu des Jeux exceptionnels avec des médailles d’or en demi-lune et au Big Air, mais aussi une décoration en argent au slopestyle.

À 24 ans, Karker en était à une première expérience olympique. Médaillée d’argent des championnats du monde à Aspen en 2021, la native de l’Ontario a poursuivi sur sa lancée en terminant sur la troisième marche du podium avec une priorité de seulement 0,75 point sur l’Estonienne Kelly Sildaru.

La Néo-Écossaise Amy Fraser prenait également part au concours, mais un faux pas à sa troisième tentative l’a confinée au huitième rang.

L’ultime série de descentes a été marquée par la lourde chute de la Chinoise Kexin Zhang. Dès son premier saut dans la demi-lune, elle a manqué de contrôle à la réception et sa tête a lourdement frappé la neige compacte. Zhang est restée étendue de longues minutes, mais a été en mesure de gagner le bas de la piste sur ses deux planches.

Il s’agit d’un second doublé canadien à ces Jeux. En snowboard, le Québécois Maxence Parrot et le Saskatchewanais Mark McMorris avait respectivement enlevé l’or et le bronze au slopestyle.