Curling féminin : cruelle fin pour les Canadiennes

Une victoire sans appel de 10 à 4 du Danemark en guise de conclusion du tour préliminaire du tournoi de curling féminin n’a pas permis aux Canadiennes d’accéder aux demi-finales des Jeux de Pékin, jeudi.

La formation de la skip Jennifer Jones a effectivement conclu la compétition au cinquième rang avec un dossier de 5-4. Pourtant, il s’agit de la même fiche que les équipes britanniques et japonaises qui ont pris respectivement les troisième et quatrième places du classement. Or, les représentantes de l’unifolié ont été désavantagées au bris d’égalité en raison de la distance moyenne du tir à la cible effectué pour obtenir les marteaux en début de match. Le Canada était à 45,44 centimètres, ce qui est supérieur aux deux pays l’ayant devancé.

Face aux Scandinaves, Jones et ses comparses ont volé cinq points au total dans les sixième et septième bouts pour voguer vers la victoire.

Les Suissesses ont dominé la phase préliminaire avec huit gains en neuf sorties. Les Suédoises ont fini deuxièmes avec un dossier de 7-2.

Patinage artistique: Schizas trébuche, Valieva également

Au programme libre de l’épreuve féminine de patinage artistique, la Canadienne Madeline Schizas a éprouvé quelques ennuis avec ses sauts, de sorte qu’elle a conclu la compétition au 19e rang.

La représentante de l’unifolié a récolté 115,03 points pour sa performance de la journée, terminant avec un total de 175,56.

Pendant ce temps, tous les yeux étaient rivés sur la Russe Kamila Valieva, qui a croulé au mauvais moment. Touchant le sol sur la plupart de ses figures, elle a amassé 141,93 points pour son programme long, étant donc reléguée au quatrième échelon avec une note globale de 224,09. Conséquemment, le Comité international olympique a pu aller de l’avant avec la remise de médailles. Auparavant, l’organisation disait vouloir attendre les conclusions d’une enquête concernant un test de dopage à lequel elle a été déclarée positive avant de lui décerner sa breloque.

Or, il n’y aura pas d’attente ici, car le podium a été plutôt l’affaire des Russes Anna Shcherbakova (255,95) et Aleksandra Trusova (251,73), ainsi que de la Japonaise Kaori Sakamoto (233,13).

Demi-lune: Canadiens en finale

En demi-lune de ski acrobatique masculin, les trois Canadiens en lice se sont qualifiés pour la finale prévue vendredi soir.

Brendan Mackay a récolté 87,25 points pour sa première descente, ce qui lui a valu la cinquième place du tour qualificatif, tout juste devant son compatriote Noah Bowman (85,50). Simon d’Artois (82,50) a été le huitième meilleur de la journée qui fut l’affaire de l’Américain Aaron Blunck (92,00). Les 12 premiers au classement ont pu prolonger leur parcours à cette compétition.

Pas de médaille au 1000 m

En patinage de vitesse longue piste, la Canadienne Alexa Scott s’est contentée de la 12e place à l’épreuve du 1000 mètres féminin.

L’athlète de 20 ans a remis un chrono de 1 min 15,79 s, bien loin de celui de la gagnante, la Japonaise Miho Takagi (1:13,19). La Néerlandaise Jutta Leerdam (1:13,83) et l’Américaine Brittany Bowe (1:14,61) ont complété le podium.