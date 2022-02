Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kev et Pat parlent en long et en large de la bombe qui est tombée sur le monde de la lutte, soit les départs de Cody et Brandi Rhodes d’AEW.

Les deux animateurs reviennent également sur les surprises de Tony Khan, discutent d’un possible match entre Kevin Owens et Steve Austin et font leurs prédictions pour Elimination Chamber.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!