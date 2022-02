«XI MTL»: «On ne voit pas de progression»

Au lendemain de la défaite de 1-0 du CF Montréal contre Santos Laguna en Ligue des champions de la CONCACAF, Frédéric Lord et Vincent Destouches ont analysé la performance des hommes de Wilfried Nancy dans la nouvelle édition du balado «XI MTL», enregistrée mercredi.

À quel point le club s’inscrit dans la continuité de la dernière saison? Quels choix de Nancy portent à conséquence pour celle à venir? Les deux experts soccer de TVA Sports font aussi leurs prédictions pour la Coupe MLS. Écoutez l’épisode complet ici:

Même remise en perspective, Destouches a émis quelques inquiétudes à la suite de la performance offerte par le onze montréalais, mardi. L’échantillon est peut-être mince, mais il n’a pas observé de progression par rapport à la dernière saison.

«J’avais l’impression que c’était la même équipe, la suite directe, avec ses bons et ses mauvais côtés. Il faut rester mesuré, ce n’était qu’un premier match, mais il y a place à l’amélioration. On a revu trop de problèmes de l’an passé. Mais ce qui me dérange encore plus, c’est qu’on n’a pas vu de progression. Il y a beaucoup de soucis qui traînent depuis l’an passé», a-t-il soutenu.

Ce qui a incité l’animateur du balado à affirmer que «le CF Montréal a repris là où il avait laissé la saison dernière».

Rien de convaincant

Sur le plan individuel, Destouches a été particulièrement déçu par ce qu’il a vu de la part de Djordje Mihailovic et de Joaquin Torres.

«Des joueurs ont été décevants individuellement, comme Mihailovic. Torres, lui, a pris une quantité de mauvaises décisions.»

Il a dressé le même constat pour l’ensemble de l’effectif.

«Je n’ai vraiment pas été convaincu par ce que le CF Montréal a proposé dans le jeu. Je n’étais déjà pas convaincu au camp. Je m’attendais à ce que les joueurs construisent davantage. Il faut que les joueurs s’approprient le système, mais je ne suis pas convaincu qu’on a les joueurs pour bien jouer ce système. Mais je tempère puisque ce n’était que le premier match.»

Il a justement insisté sur le fait qu’il faudra du temps à l’équipe pour bien assimiler le tout. «Le CF Montréal a besoin d’une période d’ajustement tactique.»

Ébloui par Zouhir

Par contre, Destouches s’est réjoui du rendement du jeune milieu de terrain de 18 ans Rida Zouhir.

«Pour un premier match, c’était génial, s’est-il enthousiasmé. Il n’a pas été parfait, mais il a apporté autant offensivement que défensivement à l’équipe. Il a tenté des choses. Ça valide le projet.»

Cette première démonstration éloquente a permis à Zouhir de passer devant Ismaël Koné dans la hiérarchie, croit-il.

Son acolyte a tracé un parallèle entre Zouhir et Kevin Paredes, vendu par D.C. United pour plus de sept millions de dollars au club de Wolfsburg, en première division allemande, cet hiver. «Il faut faire attention aux comparaisons», a toutefois prévenu Destouches.

Reste que c’est de bon augure pour la suite.

Sommaire du balado :