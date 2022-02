Une employée des Raptors dans la mire des Blackhawks

À la recherche de leur prochain directeur général, les Blackhawks de Chicago auraient démontré de l’intérêt envers Teresa Resch, qui occupe le rôle de vice-président des opérations basketball et du développement des joueurs chez les Raptors de Toronto.

Resch a rejoint la seule formation canadienne de la NBA en 2013. Elle est notamment chargée des opérations commerciales, mais aussi du dépistage.

Selon le réseau Sportsnet, elle serait interviewée sous peu par les «Hawks», qui ont été très transparents dans leur processus d’embauche. L’équipe de l’Illinois a choisi de se tourner vers quelques candidats logiques, dont Peter Chiarelli, Mathieu Darche et Scott Mellanby, mais aussi d’autres ne provenant pas du hockey, comme l’adjoint au DG des Cubs de Chicago, Jeff Greenberg.

En conférence de presse, mercredi, l’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, a vanté le travail et les qualités de Resch.

«Ça ne me surprend pas du tout qu’elle soit une candidate et ait été interviewée, et ça ne me surprendrait pas, si c’est ce qu’elle a envie de faire, qu’elle se voie offrir le poste. Elle est une visionnaire d’exception, une planificatrice à long terme. Elle est aux côtés de nos dirigeants, prenant de grandes décisions sur plusieurs aspects. [...] Elle a vraiment le flair pour diriger une grande organisation», a expliqué Nurse.

En plus des candidats mentionnés plus haut, les Blackhawks se sont aussi entretenus avec le DG par intérim Kyle Davidson et Eric Tulsky.