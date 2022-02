Un cadeau pour l’instructeur des Bengals

L’entraîneur-chef des Bengals de Cincinnati, Zac Taylor, a accepté mercredi une prolongation contractuelle valide jusqu’à la fin de la campagne 2026.

L’homme de 38 ans vient de compléter sa troisième saison à la barre du club et a mené celui-ci vers une participation au Super Bowl, où il s’est incliné devant les Rams de Los Angeles. La formation de l’Ohio a terminé au sommet de la section Nord de l’Association américaine avec une fiche de 10-7. Précédemment, elle avait remporté seulement six matchs sur une possibilité de 32 lors des années 2019 et 2020.

«Zac est arrivé dans la ligue et a travaillé pour consolider les fondations d’un programme gagnant pouvant être fructueux au fil du temps, a déclaré le président des Bengals, Mike Brown, sur le site internet de l’organisation. On a vu les fruits de ses efforts cette année et Zac est bien perçu par nos joueurs et instructeurs. Je connais la passion et le travail de Zac pour bâtir cela et je suis reconnaissant de son approche. Je pense que la ville de Cincinnati le voit bien, tout comme les joueurs et moi-même. Il a amené de l’enthousiasme à ce marché et il doit en recevoir le mérite.»

Un futur prometteur

De son côté, Taylor s’est dit excité par l’avenir de ses Bengals.

«J’ai l’impression que le futur sera radieux, a-t-il dit lors d’une visioconférence. Il y a beaucoup d’éléments sur lesquels nous pouvons construire. Beaucoup de membres de notre organisation ont contribué à nos succès cette saison.»

«Ça commence avec nos joueurs et nos entraîneurs. Nous avons vécu beaucoup de moments que nous aurons la chance de nous remémorer et d’apprécier.»

Il s’est aussi dit reconnaissant de la patience de ses patrons.

«Si je travaillais dans n’importe quelle autre organisation dans le monde du football, je n’aurais probablement pas eu la chance de vivre une troisième saison à la barre de l’équipe.»

Mieux protéger Burrow

Dans un autre ordre d’idées, les Bengals ont indiqué que le quart-arrière Joe Burrow avait joué dimanche malgré une entorse ligamentaire à la jambe.

«Il s’agit d’une blessure qui prendra quatre à huit semaines de récupération», a indiqué Taylor.

L’entraîneur-chef a aussi dit qu’il devra trouver un moyen de mieux protéger son pivot, lui qui a subi 70 sacs du quart en saison régulière et en éliminatoires. Il a toutefois défendu les joueurs qui forment sa ligne offensive.

«Nous nous devons d’être meilleurs en tant qu’unité. Je crois que nous allons chercher à améliorer l’équipe de toutes les manières possibles et pas seulement l’un de nos groupes. La ligne offensive nous a aidés à nous rendre au Super Bowl. Elle nous a donné des opportunités de le gagner. Tout leur tombe toujours dessus statistiquement, mais ce n'est pas toujours de sa faute. Il y a des jeux que j’ai choisis qui auraient pu être meilleurs et nous la mettre dans une meilleure position.»