Michel Bergeron explose de colère et lamine les Canadiens

S’il y en a un qui n’adhère pas au concept de «reconstruction» que semblent préconiser Kent Hughes et Jeff Gorton pour relancer les Canadiens, c’est bien Michel Bergeron.

À l’occasion de son segment «Sans Filet», mercredi, l’ancien entraîneur des Nordiques de Québec a piqué une sainte colère et s’en est pris directement au Tricolore.

Voyez la totalité de ce bouillant segment en vidéo principale.

«Ça n’a pas de bon sens», a-t-il d’abord lancé, déjà bien à cran.

«On vide le club et on essaie de copier les Rangers, mais on peut tout aussi bien se retrouver dans la même situation que les Sabres de Buffalo. Écoutez-moi bien... On parle des Canadiens de Montréal! Moi, tout jeune, je regardais Maurice Richard, Jean Béliveau, Bernard Geoffrion. Puis j’ai dirigé contre le CH pendant 10 ans et cette équipe n’avait qu’un but : GAGNER, GAGNER, GAGNER!

«Là, on est en 2022 et j’entends qu’il faudra être patients, que ça risque de prendre plusieurs années avant de revoir l’équipe être compétitive. Je ne comprends plus rien! Les Canadiens de Montréal, ce sont les Yankees de New York. Tu n’as pas le droit de perdre!»

Bergeron a poursuivi.

«On se fait dire que les jeunes et les choix au repêchage vont nous sortir du trouble... Regarde les dix dernières années. Combien de joueurs ayant été repêchés par le CH en première ronde jouent avec le club en ce moment? Pas beaucoup! Vraiment pas beaucoup! C’est épouvantable!»

L’analyste s’est alors emporté davantage, haussant la voix et brandissant les bras en signe évident de frustration.

«Je ne finirai jamais, parce que je suis enragé. Là, on va arriver au repêchage en juin et ça va être le gros show : "mesdames messieurs, ladies and gentlemens, voici le premier choix au total repêché par VOS Canadiens, la pire formation de la LNH!"



«Et là ça va être fier et ça va se prendre en photo avec le premier choix au total. J’en reviens pas. C’est une attitude de losers! Bien oui... perdons avec dignité! C’est très beau, ça. En 32 ans d’analyse, je n’ai jamais vu le CH aussi bas.»