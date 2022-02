Lessard et Courtemanche feront la paire en série NASCAR Pinty’s

Raphaël Lessard et Ray Junior Courtemanche vont se partager le volant d’une voiture de l’écurie Team 3 Red/Ed Hakonson à l’occasion des 13 épreuves de la série NASCAR Pinty’s.

Le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce a été désigné pour disputer les huit étapes qui seront disputées sur tracés ovales alors que Courtemanche, un homme d’affaires averti, sera présent pour les cinq courses prévues sur les circuits routiers.

« Raphaël est l’un des plus beaux espoirs du stock-car et il mérite mon appui, a indiqué Courtemanche en entrevue au Journal. C’est un privilège de côtoyer un pilote aussi talentueux et dont la feuille de route est déjà éloquente. En espérant qu’il pourra renouer avec la victoire et attirer les regards des équipes et des commanditaires pour un retour aux États-Unis. »

Victoire historique

Faute d’argent, Lessard a dû mettre fin prématurément dans la série des Camionnettes en mai 2021 non sans avoir remporté une victoire historique l’année précédente sur le mythique complexe de Talladega. En série Pinty’s, le pilote de 20 ans montre une fiche remarquable de trois victoires en cinq départs.

Quant à Courtemanche, il a effectué un retour en série Pinty’s en 2021 après une pause de six ans. Il compte aussi à son dossier une participation à une course de Camionnettes NASCAR au circuit de Mosport, en Ontario, en 2014.

Le coup d’envoi de la série NASCAR Pinty’s sera donné au Sunset Speedway, à Innisfil (Ontario) le 14 mai. Trois escales sont prévues au Québec soit à Vallée-Jonction (11 juin), à Trois-Rivières (7 août) et à Mirabel (27 août).