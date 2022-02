Les Cataractes remportent un duel au sommet

Les deux meilleures équipes de l’Association de l’Ouest de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le Phoenix de Sherbrooke et les Cataractes de Shawinigan, se livraient bataille mercredi, au Centre Gervais Auto. Les seconds ont conservé la tête du classement en l’emportant 2 à 1.

Olivier Nadeau et Mavrik Bourque ont amassé chacun un but et une mention d’aide. Nadeau a donné la victoire aux «Cats» en milieu de troisième période avec sa 20e réussite de la saison.

Le gardien Antoine Coulombe n’a reçu que 24 lancers, et n’a cédé que devant Joshua Roy en première période.

Shawinigan a remporté ses sept derniers duels.

Ruccia endort les Olympiques

À Gatineau, Nicolas Ruccia s’est surpassé devant le filet des Eagles du Cap-Breton, qui ont eu besoin de la prolongation pour battre 3 à 2 les Olympiques.

Cole Cormier et Olivier Boutin ont déjoué Ruccia dès le premier engagement, mais l’homme masqué a fermé la porte par la suite, bloquant en tout 35 lancers.

Jérémy Langlois a dénoué l’impasse après seulement 31 secondes en période supplémentaire. Émile Hegarty-Aubin et Nicholas Girouard ont aussi trompé la vigilance du gardien Rémi Poirier pour aider les Eagles à remporter un troisième match consécutif.