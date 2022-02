«Le retour de Carey Price, je n'y crois plus»

Carey Price reverra-t-il l’action, échange de Tyler Toffoli, les dossiers Ben Chiarot et Jeff Petry, le point de presse de Kent Hugues, bref les Canadiens de Montréal retiennent l’attention plus que jamais par les temps qui courent et il y en a été question par l’association des gardiens de TVA Sports, mercredi soir.

Le contact entre Carey Price et Chris Kreider lors des séries de 2015 fait encore jaser, près de sept ans plus tard. Donnée intéressante, le portier du Tricolore a manqué plus du tiers des matchs de l’équipe montréalaise depuis cet événement. Le cerbère représente un cas plus qu’incertain en vue de cette saison et même quant à un éventuel retour au jeu dans l’avenir. Peut-il être encore être un facteur déterminant pour la troupe de Martin St-Louis?

«Pour le moment, je n’y crois plus. Il n’a fait aucun exercice de gardien de but. Il est loin. Il n’a fait que patiner en ligne droite et ça semble compliqué», a laissé entendre Patrick Lalime.

Bien que les signes positifs dans la remise en forme ainsi que la guérison de Pricer se font rares, rien n’a été confirmé par l’organisation.

«L’histoire nous le démontre aussi. Que ce soit Tuukka Rask, Ben Bishop ou Rick DiPietro, ils n’ont pas été en mesure de revenir de grosses blessures. Il faut considérer que revenir est une chose, mais de performer au même niveau que Price l’a déjà fait, je n’y crois pas», a martelé Mathieu Chouinard.

«Les Canadiens doivent se préparer pour le pire scénario. Il semble y avoir un manque de communication dans ce dossier et ce n’est pas normal», a conclu Éric Fichaud.

La transparence de Kent Hughes

Un peu plus tôt, mercredi avant-midi, le nouveau directeur général du Bleu-Blanc-Rouge s’est adressé aux médias en dévoilant plusieurs de ses intentions.

«J’ai aimé son explication quant au marché des transactions. Il ne faut pas prendre les partisans pour des idiots en cachant notre jeu du côté des Canadiens», a admis Fichaud.

«J’aime la mentalité dans le dossier de Ben Chiarot. Le directeur général a mentionné qu’il allait bouger lorsqu’il aura l’offre qu’il désire. Pourquoi attendre à la date limite. Parfois, quand tu attends trop, tu peux avoir moins, car les équipes se tournent vers d’autres options. Je partage sa vision des choses», a-t-il ajouté.

«Je veux mettre un bémol sur la transparence du message. Au final, Hughes a seulement dit qu’il échangerait peut-être les joueurs comme Petry et Chiarot. Peut-être que oui, peut-être que non, ce n’est pas si transparent que ça», a rappelé Chouinard.

Du stress chez les vétérans

L’incertitude qui plane à Montréal n’est pas un environnement facile à gérer pour les joueurs. «L’impact est différent selon le statut des joueurs. Des gars comme Chiarot et Gallagher, c’est certainement plus émotif. La date limite des échanges est plus stressante pour ces joueurs en raison de leur vécu avec l’organisation et engendre plus de choses lorsque tu quittes, par exemple pour les enfants et la famille tandis qu’un jeune, c’est davantage un nouveau départ», a fait savoir Fichaud.

Une opportunité pour les jeunes

Le départ anticipé de plusieurs vétérans jumelé à la perte de Tyler Toffoli représente une chance en or pour les jeunes de faire un pas vers l’avant et devenir des leaders du CH selon Patrick Lalime.

«C’est le temps pour les jeunes de s’imposer. C’est la chance pour un Nick Suzuki de prendre sa place. Lorsqu’il y a des vétérans, les moins expérimentés ont parfois peur de passer par-dessus eux. On parle de Suzuki comme un futur capitaine, c’est sa chance.»

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.