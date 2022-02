«Je suis au sommet de ma carrière» - David Lemieux

L’ex-champion du monde David Lemieux était de passage à l’émission JiC, mercredi soir, dans le cadre de la semaine Eye of the Tiger Management à TVA Sports.

Le boxeur âgé de 33 ans se prépare à affronter le tenant du titre de la WBC David Benavidez. Le dernier combat de Lemieux remonte au 4 juin, où il avait passé le K.-O. à David Zegarra.

«Benavidez est un gros client. Par contre, je ne suis pas inquiet. Je vais bien me préparer. Je me sens au sommet de ma carrière. Je suis en confiance et je veux mettre la main sur ce titre WBC», a expliqué le boxeur québécois.

La date ainsi que le lieu du combat restent à déterminer. L’affrontement pourrait se tenir au Québec, bien qu’il n’y ait rien d’assuré pour le moment.

Un changement de mentalité?

La famille du boxeur s’agrandira alors que son épouse, Jennifer Abel, ayant annoncé sa retraite à l’issue des derniers Jeux olympiques est enceinte. Naturellement, l’arrivée d’enfants rime parfois avec changement de mentalité.

«Pour ma carrière, ça ne change pas. Je suis toujours dans la boxe. Évidemment, mes priorités vont toutefois être différentes», a-t-il martelé.

L’heure de la retraite?

«On prend les choses une étape à la fois. J’ai encore de belles pages à écrire dans mon livre», toujours selon le principal intéressé.

Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.