Encan 2022: combien de choix de premier tour pour le CH?

S’il y a un aspect positif à cette saison de misère des Canadiens, c’est que le repêchage à venir offrira au club plusieurs belles occasions de se relever.

À l’heure actuelle, Jeff Gorton et Kent Hughes ont deux choix de première ronde sous la main. Mais avec combien de premières sélections se rendront-ils au Centre Bell en juillet prochain?

La question a été posée mercredi aux journalistes Nicolas Cloutier et Anthony Martineau, dans le cadre d’une apparition à «JiC».

Cloutier a été le premier à se prononcer. Il a opté pour le chiffre trois.

«Présentement, le CH a déjà 12 choix en vue du prochain repêchage, dont deux au 1er tour. D’ici la date limite, tu vas potentiellement échanger Ben Chiarot, Artturi Lehkonen et/ou Jeff Petry. Mais au bout du compte, je crois que le compte va s’arrêter à trois choix de 1er tour. Pas 4, ni 5, parce qu’il faut faire attention. Si tu décides de tout miser sur un repêchage et que tu réalises cinq ans plus tard que la cuvée était faible, tu n’es pas plus avancé.

Crédit photo : Photo Agence QMI, Joël Lemay

«Je pense que du côté de Kent Hughes, on va prioriser de la part des autres équipes, des espoirs qui sont plus loin dans leur développement. Le risque est plus faible dans ce cas-là et on peut aussi reconstruire plus rapidement de cette manière.»

Le journaliste a poursuivi.

«D’ailleurs, petite tranche d’histoire, la dernière fois qu’une équipe a repêché plus de trois fois au 1er tour, c’était en 1999 : les Islanders de New York. Ça ne se fait plus très souvent de nos jours. Mais repêcher trois fois au 1er tour, on a vu ce scénario à quelques reprises au cours des dernières. Les Rangers de New York l’ont fait sous l’ère de Jeff Gorton. Les Golden Knights de Vegas et les Bruins de Boston aussi, notamment.»

Quatre choix de premier tour?

Anthony Martineau, lui, est d’avis que le Tricolore parlera quatre fois en première ronde.

Il a défendu sa position de cette façon.

«Ce que veulent Hughes et Gorton, c’est une chose, mais il faut aussi considérer ce que voudront les autres formations de la LNH. Si nous, en tant qu’analystes, parvenons à comprendre que le prochain repêchage ne sera peut-être pas le meilleur, imaginez à quel point les directeurs généraux le savent, eux aussi! Je pense que dans ce contexte, les équipes seront plus disposées à donner des choix de premier tour lors des transactions.

«Je regarde ça et le Lightning a donné des choix de première ronde pour acquérir Barclay Goodrow et Blake Coleman. En échange de David Savard, les Blue Jackets ont reçu un choix de premier tour. Les Flyers ont donné une première sélection pour mettre la main sur Rasmus Ristolainen.

«Actuellement, je considère que Ben Chiarot, Artturi Lehkonen, Jeff Petry, Mike Hoffman, Christian Dvorak et Brendan Gallagher pourraient quitter. Le CH a déjà deux choix de première ronde à l’heure actuelle et le repêchage se tiendra au Centre Bell, à Montréal. C’est important de s’en rappeler. Il y a selon moi une évidence : le CH aura quatre choix de premier tour au prochain encan.»

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Nicolas Cloutier, interpellé par les paroles de son collègue, a conclu là-dessus.

«Il ne faut pas oublier aussi qu’on va faire le plein d’autres choix au repêchage. Il y a des choix de deuxième tour et de troisième tour que tu peux obtenir par la bande en échangeant d’autres joueurs. Ce sont des choix que tu peux utiliser pour t’avancer au repêchage.»

