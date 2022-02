500 buts : une pluie d’éloges pour Sidney Crosby

Sidney Crosby a inscrit son 500e but en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mardi. Le capitaine des Penguins de Pittsburgh a donc bien évidemment été encensé de toutes parts après son exploit.

Crosby a profité d’une passe parfaite d’Evgeni Malkin lors d’un jeu de puissance pour tirer sur réception et tromper Carter Hart sous son bras gauche. Tous ses coéquipiers ont ensuite sauté sur la glace pour le féliciter.

Questionné à savoir ce qui lui a traversé l’esprit lorsqu’il a fait scintiller la lumière rouge, Crosby a répondu qu’il était simplement très heureux.

«J’ai tourné autour du pot pendant quelques matchs donc c'était très amusant de pouvoir le faire à la maison et avec tous les gars qui venaient sur la glace comme ça, a dit Crosby selon des propos rapportés par le site officiel de la LNH, mardi soir après une victoire de 5 à 4 en prolongation. C'est quelque chose dont je me souviendrai toujours. C'est essentiellement ce qui me passait par la tête, juste beaucoup de joie.

Crosby devient ainsi le 46e joueur à atteindre ce prestigieux plateau et le deuxième parmi les joueurs actifs après Alexander Ovechkin. L’ancien de l’Océanic de Rimouski est le deuxième à y parvenir dans l’histoire des Penguins après Mario Lemieux.

«J'ai été témoin de la plupart d'entre eux, des buts incroyables au fil des ans, et je suis sûr qu'il y en aura beaucoup d'autres à l'avenir, a d’ailleurs commenté Lemieux. Alors encore une fois, félicitations, profite de la soirée, et [je te souhaite] le meilleur, mon ami.»

Génial

Les coéquipiers de Crosby étaient bien entendu heureux pour lui. Kris Letang a ainsi révélé que plusieurs d’entre eux tentaient de repérer Crosby plus souvent qu’en temps normal pour l’aider à réaliser ce fait d’armes.

«Tout le monde voulait lui remettre la rondelle pour obtenir ce 500e, a lancé Letang. C'est un moment si spécial dans une carrière comme la sienne. Tout le monde était si heureux, si excité pour lui. Je pense que c'était parfait. Je pense que c'était comme il voulait que ce soit; avec tout le monde sur la glace avec lui. C’est le type de joueur et de personne qu'il est. C'était tout simplement génial.»