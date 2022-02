Une première femme entraîneuse dans la LCF

Tanya Walter est devenue une pionnière dans la Ligue canadienne de football (LCF), mardi.

En obtenant le poste d’adjointe en défensive chez les Lions de la Colombie-Britannique, elle est devenue la première femme de l’histoire du circuit à mettre la main sur un poste à temps plein comme entraîneuse.

«Je suis honorée et heureuse que l’organisation des Lions m’offre l’opportunité d’effectuer un pas de géant dans ma carrière comme entraîneuse, a déclaré Walter dans un communiqué de sa nouvelle organisation. Je suis impatiente de me mettre au travail avec cette cuvée des Lions.»

La native de l’Alberta œuvre à titre d’entraîneuse depuis 2017, elle qui a amorcé cette carrière avec l’équipe de football de l’école secondaire St. Francis Xavier d’Edmonton. Elle a occupé ce poste jusqu’en 2021 et cumule aussi plusieurs autres expériences comme membre du personnel d’entraîneurs d’équipes masculines et féminines de football.

«Je suis ravi de la chance d’ajouter Tanya à notre équipe d’entraîneurs, a exprimé l’entraîneur-chef des Lions, Rick Campbell. En plus de son expérience et de son dévouement au sport du football, Tanya possède une bonne éthique de travail et un enthousiasme qui seront précieux pour notre équipe.»

Avant de faire le saut comme instructrice, Walter a évolué comme joueuse de football avec le Storm d’Edmonton, dans la Western Women’s Canadien Football League. Elle a également contribué à la conquête de la médaille d’argent de l’équipe nationale canadienne à la Coupe du monde féminine de football américain de l’IFAF en 2017.

Cinq pionnières du football

-Catherine Raîche

La Québécoise Catherine Raîche œuvre actuellement comme vice-présidente des opérations football chez les Eagles de Philadelphie dans la NFL. La femme de 33 ans a auparavant travaillé dans la LCF avec les Alouettes de Montréal (2015-2017) et les Argonauts de Toronto (2018-2019). Elle aussi été une dirigeante importante de l’état-major des Vipers de Tampa Bay (2019), dans la XFL. Tout récemment, elle a été considérée pour le poste vacant de directeur général des Vikings du Minnesota.

-Kathryn Smith

En 2016, Kathryn Smith est devenue la première femme à obtenir un poste d’entraîneuse à temps plein dans la NFL, ayant été embauchée comme responsable de la qualité sur les unités spéciales par les Bills de Buffalo. Elle est demeurée en poste pour une saison.

-Katie Sowers

Un an après Smith, Katie Sowers a été embauchée comme adjointe en attaque chez les 49ers de San Francisco. Elle est la première entraîneuse à avoir participé au Super Bowl. La femme de 35 ans est aussi la première personne issue de la communauté LGBTQ+ à occuper un poste d’entraîneur dans le circuit Goodell. Aujourd’hui, elle œuvre chez les Chiefs de Kansas City.

-Sarah Thomas

Sarah Thomas est la première femme a occupé le poste d’arbitre dans l’histoire de la NFL. Elle y œuvre depuis la campagne 2015. Avant d’atteindre le plus haut niveau de sa profession, elle a aussi été la première à travailler dans d’importants matchs de la NCAA.

-Sarah Fuller

En 2020, Sarah Fuller est devenue la première femme à participer à un match de football de la NCAA impliquant l’une des cinq principales associations de la scène universitaire aux États-Unis. Gardienne de but pour l’équipe de soccer féminine de l'Université Vanderbilt, Fuller a été appelée en renfort par l’équipe de football lorsque plusieurs joueurs, dont les deux botteurs, ont été placés en quarantaine en raison de risques liés à la COVID-19.