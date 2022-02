«Toffoli, c’était le capitaine...» -Martin St-Louis

Martin St-Louis n’a dirigé Tyler Toffoli que pendant trois matchs, mais l’entraîneur-chef par intérim du Canadien de Montréal estime avoir perdu son plus grand leader.

«[Le Canadien] a perdu son capitaine Shea Weber au début de l’année, a commencé par dire St-Louis en vidéoconférence, mardi. Moi, je peux te dire que Toffoli, c’était le capitaine sans vraiment avoir le "C". Donc on perd un gros morceau de leadership, c’est sûr.»

Le membre du Temple de la renommée du hockey n’a pas été le seul à louer les qualités du nouveau porte-couleurs des Flames de Calgary. Nick Suzuki et Cole Caufield ont également eu de bons mots pour leur ancien coéquipier.

Ils sont d’ailleurs très heureux que Toffoli rejoigne une équipe en bonne posture en vue des séries éliminatoires.

«C’est dur de perdre un bon ami et un bon coéquipier, a lancé Suzuki, au terme de la séance d’entraînement du jour. Il va manquer beaucoup aux gars. Mais il a obtenu une bonne opportunité de gagner à nouveau. Ça fait partie de la "business". Quand tu passes chez les professionnels – et même dans le junior – les échanges font partie de la vie des joueurs.»

«C’est dur de voir des gars comme ça partir, a renchéri Caufield. Évidemment, les plus jeunes s’inspirent de ces joueurs. Nous espérons qu’ils peuvent rester pour un moment. Mais très rapidement, on apprend que le côté "business" est plus important. [...] Je suis très excité pour lui. Il mérite d’aller essayer de gagner une autre coupe.»

Questionné à propos de la plus grande leçon qu’il retiendra de Toffoli, Suzuki a parlé de son attitude. Cette réponse en dit beaucoup à propos d’un joueur qui est pourtant reconnu pour sa touche offensive.

«Il aimait venir à l’aréna, faire partie de l’équipe, a expliqué Suzuki. Il essaie toujours d’organiser des soupers sur la route, ce genre de choses, pour qu’on soit plus proches. C’était un grand leader pour nous tous.»