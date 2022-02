Slopestyle : Max Moffatt termine neuvième

Le skieur acrobatique canadien Max Moffatt a pris le neuvième rang de la finale de l’épreuve de slopestyle, mardi soir, aux Jeux de Pékin.

L’Ontarien de 23 ans a obtenu son meilleur pointage sur sa troisième descente, alors que les juges lui ont octroyé 70,40 points.

Le représentant de l’unifolié a connu des difficultés sur le premier obstacle lors de ses trois tentatives. Il a récolté 47,18 et 65,31 points pour ses deux premiers tours de piste.

Moffatt avait pris le 20e échelon du classement à l’épreuve du Big Air plus tôt lors du prestigieux événement tenu en Chine.

C’est l’Américain Alexander Hall (90,01) qui a remporté l’or. L’athlète de 23 ans était dans une très bonne journée, lui qui a réalisé sa descente victorieuse sur sa première tentative. Il a aussi récolté 86,38 sur son essai subséquent, ce qui représente la troisième meilleure prestation de la compétition.

Son compatriote Nicholas Goepper (86,48) a mis la main sur l’argent. Il s’agit de sa troisième médaille aux Olympiques en slopestyle. Il avait remporté l’argent à Pyeongchang (2018) et le bronze à Sotchi (2014).

Le podium a été complété par le Suédois Jesper Tjader (85,35).

Édouard Therriault s’arrête en qualification

L’unique Québécois prenant part à la compétition de slopestyle, Édouard Therriault, a dû se contenter de la 13e place lors des qualifications.

En obtenant 70,40 points des juges en matinée, il a raté la finale par 3,06 points. Il s’agit en quelque sorte du jour de la marmotte pour le natif de Lorraine, lui qui avait aussi manqué la finale de l’épreuve du Big Air de peu.

Comblé par sa première participation aux Olympiques, il n’est toutefois aucunement déçu.

«Je l’ai vécu de la meilleure façon que j’aurais pu le vivre. C’est d’avoir du plaisir, s’est-il exclamé au micro de Radio-Canada. Je me suis mis dans cet état d’esprit avant de partir: venir ici et prendre cette expérience. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut être aux Olympiques et ce n’est pas tout le monde qui peut aller aux Olympiques.»

«Je ne pense pas que je changerais grand-chose. Je suis vraiment heureux de [la façon dont] j’ai performé. Je suis vraiment honoré d’avoir pu participer aux Jeux.»

Également des qualifications, les Canadiens Evan McEachran (40,90) et Teal Harle (36,05) ont respectivement été classés 24e et 26e.