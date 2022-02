Crosby marque son 500e dans une victoire

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, a inscrit le 500e but de sa carrière dans une victoire de 5 à 4 en prolongation sur les Flyers de Philadelphie, mardi soir, au PPG Paints Arena.

En première période, «Sid the Kid» a bénéficié d’un avantage numérique et d’un magnifique relais de son coéquipier Evgeni Malkin pour placer la rondelle dans le fond du filet de Carter Hart.

Crosby est le 46e joueur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) – et le deuxième joueur de l’histoire des «Pens», après Mario Lemieux - à atteindre ce plateau. Il a réalisé l’exploit à son 1077e match en carrière.

Il est seulement le deuxième joueur actif actuellement dans la LNH à avoir touché la cible 500 fois. L’autre patineur est Alex Ovechkin.

Pour revenir au match contre les Flyers, les Penguins sont revenus de l’arrière en fin de troisième période grâce à deux buts inscrits en l’espace de 18 secondes. Jake Guentzel et Chad Ruhwedel ont été les auteurs de ses réussites. En surtemps, Kristopher Letang a profité d’un deux contre un pour surprendre Hart d’un tir vif et donner la victoire aux siens.

Dominik Simon a été l’autre joueur à s’inscrire à la marque chez les vainqueurs.

Les Flyers ont connu leurs meilleurs moments en deuxième période, avec des buts de Scott Laughton, Nick Seeler et Justin Braun. Claude Giroux, qui sera une cible de choix pour une équipe qui vise les grands honneurs cette année d’ici à la date limite des transactions, a été le premier à s’inscrire à la marque dans ce duel.

Pendant la deuxième période, Mario Lemieux et les Penguins ont également rendu hommage à Sidney Crosby dans une vidéo présentée au tableau indicateur.

Les «Sens» perdent le match et Murray

Dominés pendant la grande majorité de la partie, les Sénateurs d’Ottawa ont baissé pavillon 5 à 2 contre les Blues de St. Louis, en plus de perdre les services de Matt Murray au Centre Canadian Tire.

Le gardien a été contraint de quitter le match en troisième période, après avoir accordé un but à Oskar Sundqvist. Il a accordé quatre filets sur 31 lancers. Il a été remplacé par Anton Forsberg, qui a été parfait sur trois tirs. À l’autre bout de la patinoire, Ville Husso n’a été testé qu’à 19 reprises.

Brayden Schenn, Vladimir Tarasenko et Robert Thomas ont aussi déjoué Murray. Le deuxième de cette liste a complété la marque dans une cage abandonnée. Tim Stutzle et Parker Kelly ont assuré la réplique des «Sens».

L’équipe de la capitale fédérale devait se débrouiller sans le défenseur Thomas Chabot, qui s’est blessé après avoir encaissé un contact de l’attaquant des Capitals de Washington Tom Wilson ce week-end. Depuis le début de la saison, le Québécois est le patineur le plus utilisé par l’entraîneur-chef D.J. Smith. Il passe près de 27 minutes en moyenne par match en 2021-2022.

En bref

Au Madison Square Garden, le gardien Igor Shesterkin a fait 31 arrêts en plus de stopper sept des neuf tireurs des Bruins de Boston en tirs de barrage pour permettre aux Rangers de New York de l’emporter 2 à 1.

Au KeyBank Center, Victor Olofsson a inscrit deux buts, dont celui de la victoire en fin de match, dans un gain de 6 à 3 des Sabres de Buffalo sur les Islanders de New York. Dylan Cozens n’a pas été en reste dans la victoire, lui qui a participé à trois réussites de ses coéquipiers.

Au Prudential Center, Pat Maroon, Pierre-Edouard Bellemare, Nikita Kucherov et Victor Hedman ont tous amassé un but et une mention d’aide dans un gain de 6 à 3 du Lightning de Tampa Bay sur les Devils du New Jersey.