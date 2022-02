Joe Burrow n’est pas blessé sérieusement

Les amateurs de Joe Burrow peuvent dormir sur leurs deux oreilles, puisque le quart-arrière des Bengals de Cincinnati n’a pas été blessé sérieusement lors du Super Bowl LVI.

Selon ce qu’a appris le réseau NFL Network, la jeune sensation de 25 ans n’aura pas besoin d’une opération pour une blessure au genou subie pendant la défaite de 23 à 20 des siens contre les Rams de Los Angeles.

Après avoir encaissé un sac au quatrième quart, Burrow s’est agrippé le genou en douleur. Il est toutefois resté dans le match. Le pivot a, semble-t-il, subi une entorse, mais sera en mesure de participer aux futures activités de son club pendant l’entre-saison.

Burrow a été malmené par les défensives adverses pendant le parcours des Bengals en éliminatoires, lui qui a été victime de 19 sacs. Cela représente un record de la NFL pendant l’après-saison.

Rappelons que Burrow avait subi des déchirures à plusieurs ligaments du genou gauche durant la saison 2020, sa première dans le circuit Goodell. Son premier tour de piste avait donc pris fin après seulement 10 rencontres.

Il est revenu en force en 2021, complétant 70,4 % de ses passes pour 4611 verges et 34 touchés en saison régulière. Il a permis aux Bengals de maintenir un dossier de 10-7 et de prendre le premier échelon de la section Nord de l’Association américaine. En éliminatoires, Burrow a complété 68,3 % de ses relais pour 1105 verges et cinq majeurs.