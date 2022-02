Jacques Villeneuve devra convaincre les parieurs

Le Québécois Jacques Villeneuve tentera de se tailler une place au prestigieux Daytona 500 de la série NASCAR prévu dimanche, et en dépit de son passé glorieux, les preneurs aux livres demeurent sceptiques quant à ses probabilités de victoire.

Le pilote d’expérience a beau détenir un titre de la Formule 1 et un gain à l’Indy 500 à son actif, il reste qu’à 50 ans et dans une formation ayant beaucoup à prouver, un triomphe en fin de semaine ne semble pas dans les carnets, s'il se qualifie cette semaine. Celui qui évoluera sous les couleurs de l’écurie Hezeberg est largement négligé, à en juger les chiffres du site Mise-o-jeu. La cote pour une première place de Villeneuve est de 38,00, la même que Chris Buescher et Justin Haley.

À 9,00, Denny Hamlin est le favori pour rafler les grands honneurs, suivi des champions des saisons 2020 et 2021 de la principale catégorie de NASCAR, Chase Elliott et Kyle Larson (11,00). D’autres noms connus de la série, notamment Joey Logano (12,00), Brad Keselowski (14,00), Kevin Harvick (16,00), Kyle Busch (16,00), Bubba Wallace (18,00) et Kurt Busch (19,00), ont des chances plus fortes que Villeneuve de l’emporter, d’après la même plateforme.

Ceux prédisant une surprise pourraient également se tourner vers l’option «Tout autre pilote», évaluée à 8,00.