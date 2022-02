Édouard Therriault passe encore tout près

Comme ce fut le cas au grand saut, le Québécois Édouard Therriault a dû se contenter de la 13e place des qualifications en slopestyle des Jeux olympiques de Pékin, mardi, à quelques points d’une place en finale.

Pendant que son compatriote Max Moffatt décrochait son billet en vertu de sa récolte de 74,06 points bonne pour le 11e échelon, Therriault a obtenu 70,40 points des juges. Entre les deux hommes, le Suédois Oliwer Magnusson a été le dernier qualifié, avec 73,46 points.

Au grand saut, ce sont deux points qui ont manqué à Therriault pour passer à l’étape finale. Il n’est toutefois aucunement déçu, lui qui a été comblé par sa première participation aux Jeux olympiques.

«Je l’ai vécu de la meilleure façon que j’aurais pu le vivre. C’est d’avoir du plaisir, s’est-il exclamé au micro de Radio-Canada. Je me suis mis dans cet état d’esprit avant de partir: venir ici et prendre cette expérience. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut être aux olympiques et ce n’est pas tout le monde qui peut aller aux Olympiques.»

«Je ne pense pas que je changerais grand-chose. Je suis vraiment heureux de [la façon dont] j’ai performé. Je suis vraiment honoré d’avoir pu participer aux Jeux.»

Également des qualifications, les Canadiens Evan McEachran (40,90) et Teal Harle (36,05) ont respectivement été classés 24e et 26e.