«C’est une erreur de recrue de la part de Martin St-Louis»

Le système de jeu implanté par Martin St-Louis peut-il vraiment fonctionner?

Alexandre Picard est loin d’en être convaincu. L’ancien défenseur n’est pas le seul à remettre en doute son efficacité.

«J’ai pris le temps d’appeler plusieurs entraîneurs pour leur jaser du nouveau système défensif des Canadiens. Ils étaient tous du même avis : c’est une erreur de recrue de jouer ce type de système, homme à homme, dans la Ligue nationale», a rapporté Picard dans le balado de TVA Sports «Temps d’arrêt», enregistré lundi. À écouter en intégralité ici:

«Je ne suis pas convaincu de la façon de jouer en zone défensive, a-t-il affirmé. On a vu que c’était difficile, dimanche, contre les Sabres de Buffalo. Dès qu’un gars se fait battre, ça devient dur par la suite. J’ai hâte de voir si St-Louis va être capable de s’adapter contre des équipes de meilleure qualité. On ne peut pas encore accorder 40 lancers par match et autant de chances de marquer.»

«Je ne dis pas que ça ne va pas fonctionner, mais Martin devra s’adapter et implanter un style un peu hybride s’il veut vraiment mettre de la pression pour récupérer la rondelle de façon agressive, a ajouté Picard. Je n’ai pas de problème avec ça, mais tu dois établir une structure pour relancer la rondelle et essayer d’attaquer le plus rapidement possible.»

Pour l’instant, selon ses observations, «les joueurs hésitent encore à y aller».

Tout n'est pas noir...

La donne pourrait cependant changer prochainement, car St-Louis dispose d’un peu de temps pour expliquer davantage son concept aux joueurs puisque le prochain match aura lieu seulement jeudi, face aux Blues de St. Louis.

S’il se montre critique au sujet du nouveau système de jeu, Picard voit tout de même des éléments positifs depuis l’arrivée en poste de St-Louis.

«Les matchs sont plus agréables à regarder et les joueurs jouent avec plus d’intensité», a-t-il noté.

C’est déjà ça!

