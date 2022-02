Bolduc s’éclate contre l’Océanic

Zachary Bolduc ne s’en cache pas : jouer contre l’Océanic de Rimouski revêt toujours un cachet particulier et il l’a de nouveau démontré, mardi. Ses trois points, dont deux buts, ont aidé les Remparts à l’emporter 4 à 1 au Centre Vidéotron.

Le no 15 des Remparts a inscrit le premier but des siens, qui permettait aux Diables rouges de faire 1 à 1 en deuxième période, puis a ensuite cloué le cercueil des

Rimouskois en troisième lorsqu’il a fait 4 à 1 grâce à un tir des ligues majeures.

« Ça va toujours être le fun de jouer contre eux, a-t-il mentionné après le match. Ils ont beau être jeunes, c’est une équipe qui travaille fort et qui a un bon système. Il ne faut pas les prendre à la légère. C’était un match important puisqu’ils sont deuxièmes dans notre division. On a bien répondu. »

Sur ses deux buts, Bolduc a profité de savantes passes de Théo Rochette. Sur le premier, le capitaine a repéré Bolduc seul à l’embouchure du filet tandis que, sur le second, son beau jeu en entrée de territoire a permis à l’ailier de s’amener à deux contre un et de battre Gabriel Robert d’un tir précis.

« Je trouve que la chimie entre lui et Théo va de mieux en mieux. Ils travaillent très bien ensemble », s’est félicité Patrick Roy qui n’a jamais démantelé ce duo depuis le début de la saison.

LA DIFFÉRENCE DES DÉTAILS

Collectivement, les Remparts n’ont à peu près rien donné à l’Océanic, les limitant à 13 tirs. Malgré tout, ce n’était que 2 à 1 après 40 minutes de jeu. Xavier Filion est toutefois venu assommer la troupe de Serge Beausoleil lorsqu’il s’est échappé, en désavantage numérique, pour faire 3 à 1 Québec après seulement 23 secondes d’écoulées en troisième période.

« J’ai adoré notre match. On était sur la rondelle, notre échec avant et nos replis étaient efficaces. C’est une équipe qui apporte beaucoup de rondelles au filet et qui travaille autour du filet. On a bien défendu. C’était quand même 1 à 1, et Fabio [Iacobo] a fait un gros arrêt sur l’échappée et on a marqué tout de suite après. Ensuite, Filion a marqué un gros but. Ça démontre que même si tu joues un bon match, les détails font la différence et tout le monde peut contribuer », a réagi l’entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy.

« Seule ombre au tableau, on fait encore trop d’inventions, a-t-il continué. On crée des jeux et on donne des revirements pour rien. Si on pouvait juste corriger cette partie de notre jeu, on commencerait à jouer du hockey pas mal impeccable. »

« PAS DANS LA MÊME LIGUE »

Dans le camp adverse, Beausoleil ne s’est pas étendu de long en large sur ce qu’il avait vu de son équipe.

« Les Remparts ont très bien fait ça. On n’était pas dans la même ligue ce soir, au niveau vitesse et gestion de la rondelle. Gabriel Robert a bien fait ça parce que ça ne devrait pas être un match de 4 à 1. Honnêtement, je pense qu’on avait trop de partisans des Bengals et on ne s’est pas encore remis de ça ! On avait les jambes très lourdes aujourd’hui. »

GAUCHER IRA À KITCHENER

Sans surprise, l’attaquant des Remparts Nathan Gaucher participera au Match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey (LCH), le 23 mars prochain à Kitchener. Le circuit pancanadien a annoncé mardi la liste des 40 joueurs qui avaient été invités à cette classique annuelle.

Gaucher fait partie des sept joueurs de la LHJMQ qui ont été invités, les autres étant les défenseurs Maverick Lamoureux (Drummondville), Tristan Luneau et Noah Warren (Gatineau les deux), les attaquants Maxim Barbashev (Moncton), Antonin Verreault (Gatineau) et le gardien de but Ivan Zhigalov (Sherbrooke).

Gaucher est actuellement classé au 16e rang chez les patineurs nord-américains sur le classement de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH. En 36 matchs cette saison, le centre de 6 pi 3 po et 207 lb a récolté 28 points.

« Il y aura beaucoup de talent là et ça va être une grosse occasion de me comparer aux autres et côtoyer les meilleurs talents au Canada. Ce sera une belle expérience et je vais donner mon meilleur là-bas », a réagi le joueur de centre.

Autre espoir en vue du prochain repêchage, le défenseur russe des Diables rouges Vsevolod Komarov n’a pas été invité.