Ballou Tabla dans la Première Ligue canadienne

L’ancien du CF Montréal Ballou Jean-Yves Tabla poursuivra sa carrière avec l’Atlético d’Ottawa, dans la Première Ligue canadienne (PLC).

C’est ce que le club ottavien a annoncé mardi, dans un communiqué.

L’ailier gauche de 22 ans a paraphé un contrat de trois ans avec l’Atlético. En novembre dernier, il avait vu son association avec le CF Montréal prendre fin après que le club de la Major League Soccer (MLS) eut décidé de ne pas exercer l’option prévue à son contrat pour la saison 2022.

Formé au sein de l’Académie de la formation qui s’appelait à l’époque l’Impact de Montréal, Tabla n’a disputé que 19 minutes en MLS la saison dernière. L’entraîneur-chef Wilfried Nancy avait notamment critiqué son éthique de travail au cours de la dernière campagne.

Le natif de la Côte d’Ivoire, qui est arrivé au Québec au début de l’adolescence, tentera donc de relancer sa carrière à Ottawa.

«Ces dernières années ont été difficiles pour moi, j'ai dû me battre contre des blessures tous les six mois environ, a-t-il dit dans la missive de son nouveau club. Je me sens bien maintenant, je suis en bonne santé et je suis heureux d'être à Ottawa!»

Considéré il n’y a pas si longtemps comme l’un des plus bels espoirs du soccer canadien, Tabla était devenu le premier produit de l’Académie de l’Impact vendu en Europe, soit au FC Barcelone, en 2018. Le montant du transfert n'a jamais été divulgué, mais des experts évoquaient un montant dans les sept chiffres, donc d’au moins 1 million $.

Tabla était revenu dans le giron du club montréalais sous forme de prêt en août 2019. En 32 rencontres chez les professionnels en Amérique du Nord, toutes compétitions confondues, il a touché la cible trois fois et fourni deux passes décisives.