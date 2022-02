Une grave blessure pour Odell Beckham fils?

Le triomphe des Rams de Los Angeles au Super Bowl sera suivi d’une longue période de convalescence pour le receveur-vedette Odell Beckham fils puisque ce dernier aurait subi une déchirure d’un ligament croisé antérieur du genou gauche.

C’est du moins ce que le réseau NFL Network a avancé lundi.

Beckham a capté deux passes pour 52 verges dans la victoire de 23 à 20 des siens contre les Bengals de Cincinnati, dimanche. Il a notamment inscrit le premier touché de la partie à la suite d’un jeu aérien de 17 verges amorcé par Matthew Stafford, mais il a quitté le terrain au deuxième quart.

«Merci à tous pour l'amour et le soutien, a-t-il écrit sur les médias sociaux après la victoire. Dieu a toujours eu un plan pour moi. Il a fait de moi un champion du monde ! Je suis si reconnaissant!»

Celui que l’on surnomme «OBJ» s’est joint aux Rams en novembre dernier, et ce, après avoir été libéré par les Browns de Cleveland. En huit parties de la saison régulière avec le club californien, il a réussi 27 attrapés pour 305 verges et cinq majeurs. Il a ajouté 21 réceptions pour 288 verges et deux touchés en quatre rencontres éliminatoires.

Beckham fils pourrait devenir joueur autonome dans les prochaines semaines.