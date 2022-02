Trois histoires spectaculaires chez les champions du Super Bowl

En plus de remporter le Super Bowl LVI, les joueurs des Rams de Los Angeles Van Jefferson, Eric Weddle et Taylor Rapp ont vécu des moments extraordinaires en marge du match le plus important de leur carrière.

Jefferson n’a pas eu la chance de célébrer avec ses coéquipiers après la victoire de 23 à 20 contre les Bengals de Cincinnati. Au début du troisième quart de la rencontre, la femme du receveur de passes a été transportée à l’hôpital sur une civière, car elle a perdu ses eaux. La femme était enceinte de 40 semaines et a donné naissance au deuxième enfant du couple, un petit garçon.

Dès que les confettis se sont mis à tomber sur le terrain après le sifflet final, Jefferson a su que sa conjointe était en train d’accoucher. Accompagné de son père, le footballeur a saisi sa fille et ils ont couru vers le vestiaire. Il a rapidement quitté le stade et est allé à la rencontre de son nouveau-né. Plus tard en soirée, l’athlète de 25 ans a publié une photo de lui avec son fils dans ses bras sur son compte Instagram.

La détermination de Weddle

L’histoire de Weddle pourrait faire l’objet d’un film. Le maraudeur de 37 ans est sorti de sa retraite pour se joindre aux Rams avant le premier match éliminatoire de la présente campagne. Il n’avait pas joué dans la NFL depuis 2019.

Les Rams lui avaient lancé une perche, puisqu’ils avaient perdu les services de leur régulier à sa position. Se voyant offrir une chance inespérée de remporter le trophée Vince-Lombardi, Weddle a décidé de remettre ses épaulettes et son casque.

Pendant le Super Bowl, il était celui qui portait le casque d’écoute pour recevoir les consignes du coordonnateur défensif. Il a aussi subi une déchirure à un muscle pectoral contre les Bengals. Le vétéran a toutefois refusé de quitter le terrain, malgré la douleur.

«J’ai maintenant beaucoup de temps pour me remettre. Je suis un champion du monde», a dit Weddle avec émotion, lui dont les propos ont été rapportés par le site internet de la NFL.

Il a également annoncé qu’il retournait maintenant à la retraite.

«Oui, je me retire de nouveau. Je vais retourner à ma petite vie normale. Je suis assez amoché présentement, mais ça valait la peine.»

Une demande en mariage

Finalement, Rapp s’est assuré que sa petite amie obtienne aussi une bague.

Dans les moments qui ont suivi la victoire des Rams, le demi de sûreté a déposé un genou au sol pour demander la main de son amoureuse.

À quelques heures de la Saint-Valentin et devant des milliers de personnes, la dame a dit oui à son copain.