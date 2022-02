Saison 2022 : objectif attaque pour le CF Montréal

Publié hier à 13h53

Mis à jourhier à 13h53

La saison 2022 du CF Montréal s'amorcera en grand mardi avec un match de la Ligue des champions, on le sait, mais ce sera aussi l'occasion de voir ce que Wilfried Nancy pourra accomplir à la barre de l'équipe à sa deuxième année.

L'an dernier, il a déjà mis son empreinte sur le onze montréalais en établissant les assises défensives et l'équipe a très bien fait à ce niveau avec seulement 44 buts accordés, égalant ainsi le record de l'organisation en MLS qui datait de 2015.

Avec l'ajout d'Alistair Johnston et le retour de Rudy Camacho, il est permis de croire que la charnière défensive sera aussi bonne, sinon meilleure, que la saison dernière.

Ce sur quoi nous devrons porter notre regard en 2022 pour voir une amélioration, c'est l'attaque. La MLS est reconnue pour être une des ligues les plus offensives. Les partisans veulent un attaquant de pointe qui marque des buts régulièrement, mais ce mandat ne revient toutefois pas à un seul homme.

Le CFMTL a terminé au 6e rang dans la MLS en 2021 pour la possession du ballon et au 16e rang pour les buts marqués, sur 27 équipes. La philosophie et l’identité de jeu sont installées. Cependant, l'équipe de Nancy a pointé au 22e rang pour les passes clés (passes qui mènent directement à une frappe au but) et au 24e rang pour les tirs tentés ainsi que les tirs cadrés.

Si on regarde du côté du Revolution de la Nouvelle-Angleterre ou encore du NYCFC, ils ont respectivement effectué 340 et 352 passes clés. Le CF Montréal, lui, n'en a fait que 271. Le joueur du CFMTL avec le plus de passes clés est Mihailovic avec 63, suivi de Brault-Guillard (25) et de Torres (22). Si cet aspect du jeu est amélioré, si on est plus entreprenant et juste dans le dernier geste vers le but, il y aura automatiquement plus de tirs tentés vers le filet adverse et l'équipe sera donc plus menaçante qu'elle ne l'a été en 2021.

L'année dernière, 11 des 14 meilleures attaques de la MLS ont participé aux éliminatoires. Les équipes accédant à la grande danse automnale marquent en moyenne 50 buts ou plus alors que le CFMTL en a inscrit 46 en 2021.

Si les hommes de Nancy arrivent à se procurer plus d’occasions, donc logiquement marquer quelques buts de plus, et qu'ils sont aussi étanches défensivement qu'ils l'ont été l'an dernier, l'optimisme devrait être présent d’accéder à une place éliminatoire.