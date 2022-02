Les Bengals fiers de leur parcours

Au terme d’un Super Bowl chaudement disputé, dimanche, les Bengals de Cincinnati, qui se sont inclinés 23 à 20 face aux Rams de Los Angeles, ont tenté de voir le verre à moitié plein.

«Nous devons utiliser cette défaite pour nous motiver, a indiqué le quart-arrière Joe Burrow, dont les propos ont été repris par le réseau ESPN après le match. Nous allons tout de même célébrer ce que nous avons accompli cette année.»

Les Bengals ont surpris la planète football en atteignant le match ultime cette saison. Après avoir raté les éliminatoires à leurs six dernières campagnes et connu une panne sèche de 31 années sans victoire d’après-saison, la formation de Cincinnati a atteint la finale contre toute attente.

«Ces matchs éliminatoires n’étaient pas faciles, a estimé l’entraîneur-chef Zac Taylor. Au-delà de cela, nous avons connu des matchs difficiles et nos gars ont prouvé qu’ils pouvaient exceller dans ces situations. Nous devons continuer de bâtir là-dessus.»

Burrow, qui n’a rien eu à se reprocher dans la défaite, a été mis à rude épreuve au Super Bowl. Victime de sept sacs du quart, le joueur étoile de 25 ans a subi une blessure au genou pendant le troisième quart. Même s’il a précisé que son état de santé allait être évalué lorsque son équipe serait de retour en Ohio, Burrow a avancé qu’il n’aurait pas laissé cette mésaventure avoir un impact sur ses chances de victoire.

«Je n’allais pas sortir du match», a-t-il dit.

Le receveur éloigné Tyler Boyd a aussi tiré du positif de ce parcours éliminatoire, précisant que cette défaite allait ouvrir la voie aux prochaines éditions des Bengals. Selon lui, l’organisation comprend désormais ce qu'il faut pour atteindre une finale.

«Nous devons continuer de bâtir là-dessus et rester une équipe unie et connectée, a-t-il philosophé. Aussi longtemps que nous ferons cela, nous continuerons d’accomplir de plus grandes choses.»