Jaromir Jagr continue malgré la cinquantaine

L’ancien attaquant de la Ligue nationale de hockey (LNH) Jaromir Jagr soufflera 50 bougies, mardi, mais son âge est loin de lui enlever son désir de compétitionner, car il entend bien poursuivre son parcours professionnel.

Signe que le temps continue d’avancer trop vite au goût de ses admirateurs, le Tchèque a disputé son dernier match de la LNH avec les Flames de Calgary en 2017-2018, ce qui ne l’a pas empêché de garder ses patins aux pieds. Propriétaire, président et joueur de la formation de Kladno, équipe de sa ville natale évoluant au plus haut niveau de son pays, Jagr se tient très occupé selon ses dires. Et il avait prévu le coup, ne doutant jamais de ses capacités de poursuivre sa carrière une fois la cinquantaine franchie.

«Quand vous avez 30 ans et que vous dites que vous allez jouer jusqu’à 50 ans, certaines personnes s’éclatent de rire, parce qu’elles ne savent pas. Et moi, je le savais. Je suis bâti différemment», a-t-il déclaré au site NHL.com.

Évidemment, le temps fait également son œuvre et les blessures, aussi mineures soient-elles, l’ont quelque peu tenaillé cette saison. Étant parfois hockeyeur et d’autres fois adjoint à temps partiel, il a inscrit 19 points en 35 rencontres jusqu’ici. Il a notamment passé moins de 10 minutes sur la glace, dimanche, évoluant au sein d’un quatrième trio contre le club de Brno. Pourquoi vouloir donc à tout prix continuer?

«J’ai eu des blessures, mais notre équipe a très bien fait. Ainsi, je ne souhaitais pas sauter dans la mêlée à ce moment-là. Toutefois, j’aime enseigner aux joueurs, leur transmettre ce que j’ai appris. Quand je suis sur la quatrième ligne ou que je ne joue pas, je donne davantage de temps aux athlètes ou aux jeunes pour les aider. Et j’aime cela», a-t-il souligné.

L’an prochain?

Plusieurs de ses partisans ne seront pas surpris d’apprendre que Jagr garde bien ouverte la possibilité de participer à la prochaine campagne. Cependant, le tout sera lié aux performances à venir de Kladno. L’équipe comprenant dans ses rangs l’ex-attaquant du Canadien de Montréal Tomas Plekanec se bat pour garder sa place à l’Extraliga. Pour ce faire, elle doit terminer parmi les 13 premiers clubs.

Pour le moment, Kladno est au 14e rang sur 15 formations avec une fiche de 17-23-8, et ce, même s’il doit disputer tous ses matchs à l’étranger en raison de rénovations effectuées à son aréna. La bonne nouvelle, c’est qu’en évitant le dernier échelon, il n’y aura pas de relégation automatique. La moins bonne, c’est que la 14e place signifierait un affrontement de barrage contre la formation championne du circuit de deuxième division qui voudra bien une promotion.

«Si nous sommes encore dans l’Extraliga et que je sais qu’il y a une chance d’embaucher de bons joueurs... je dirais que j’aimerais rester et être plus un joueur, m’entraîner plus et me concentrer plus sur le jeu, car nous aurions une chance de réaliser quelque chose», a-t-il dit.

«D’abord et avant tout, j’adore le hockey, pour de nombreuses raisons. Ça ne doit pas être nécessairement pratiquer le sport, mais de côtoyer les gars, d’aider les gens sur la glace», a-t-il aussi émis.