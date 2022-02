Gilles et Poirier au septième rang de la danse sur glace

Les patineurs canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont conclu l’épreuve de danse sur glace, en patinage artistique, au septième rang, dimanche aux Jeux olympiques de Pékin.

Dans l’épreuve du jour, le duo a réussi le septième meilleur pointage (121,26 points), alors qu’ils avaient fini la danse rythmique, la veille, au sixième rang (83,52 points). Leur pointage cumulé de 204,78 lui confère ainsi la septième position.

Ce sont finalement les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron qui ont mis la main sur la médaille d’or, grâce à un impressionnant cumulatif de 226,98 points. Les membres du Comité olympique russe Viktoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (220,51 points), ainsi que les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (218,02 points), complètent le podium.

Deux autres couples canadiens prenaient part à cette compétition. La Québécoise Laurence Fournier Beaudry et son compagnon, Nikolaj Sorensen, ont conclu en neuvième position, avec 192,35 points. Pour leur part, les Québécois Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ont terminé la compétition en 13e place, avec 181,02 points.