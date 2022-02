Une pluie de compliments pour «FAA»

Le premier sacre en simple en carrière de Félix Auger-Aliassime, dimanche matin à Rotterdam, a été chaudement applaudi par plusieurs personnalités publiques sur les réseaux sociaux.

En battant le Grec Stefanos Tsitsipas 6-4 et 6-2 en finale, «FAA» bouclait la boucle en remportant son premier titre au même endroit où il avait fait ses débuts dans un tournoi de type 500 sur le circuit de l’ATP. Son rival, qui avait pris sa mesure lors de leurs cinq derniers duels, a salué la résilience du tennisman de 21 ans.

«Le premier titre est le plus spécial, alors je peux imaginer ce que ça représente pour toi, a indiqué la première tête de série du tournoi après sa défaite. Bravo à toi et à ton entourage. Tous les efforts, les sacrifices que tu fais chaque jour – et je sais ce que c’est – sont récompensés.

«Félicitations, et j’espère que tu continueras à remporter des titres, même si j’espère que ce sera à des tournois auxquels je ne participe pas!»

Les réactions ont plu sur les réseaux sociaux alors qu’il soulevait le précieux trophée. Plusieurs politiciens ont d’ailleurs tenu à saluer l’exploit du Québécois.

«WOW! Quelle victoire de Félix! Bravo!», a écrit le premier ministre du Québec, François Legault, sur Twitter.

«Félicitation Félix Auger-Aliassime», a quant à elle indiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Bravo [Félix] ! Quelle victoire!!», s’est de son côté exclamé la cheffe de l’opposition officielle du gouvernement provincial, Dominique Anglade.

Les équipes sportives montréalaises ont aussi levé leur chapeau à la consécration d’Auger-Aliassime.

«Et de un! Bravo pour ton premier titre ATP en carrière», a tweeté le CF Montréal.

«Félicitation à Félix Auger-Aliassime pour son premier titre ATP en simple!!! Bravo Félix!!!», a exprimé l’organisation des Alouettes de Montréal sur Twitter.

Auparavant, le natif de Montréal avait mordu la poussière à ses huit premières finales de l’ATP en simple, n’étant même jamais capable de remporter une manche.