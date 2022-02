Price: de plus en plus inquiétant

Il y a eu confusion, dimanche matin, au Centre Bell, lorsque des gens ont cru voir le gardien Carey Price s'entraîner légèrement sur la patinoire.

On a compris, plus tard, que l'homme masqué sur la glace était plutôt Michael McNiven, qui se remet lui aussi d'une blessure.

Price, lui, n'a pas sauté sur la glace depuis quelques jours. Ce n'est pas tellement bon signe alors que le gardien disait lui-même, à la fin janvier, que les semaines à venir allaient être déterminantes dans sa remise en forme et que la situation le rendait anxieux.

«Je suis très inquiet, parce qu'on a dit qu'il avait patiné, mais quand tu regardes la vidéo, il a patiné en ligne droite, il est demeuré debout. Pour moi ce sont des exercices très simples quand tu reviens d'une blessure, et même avec ces exercices, tu vois que le genou de Carey Price ne répond pas bien», a déploré notre analyste et ancien gardien de la LNH Patrick Lalime, dimanche, à «l'Après-match».

«J'ai hâte de voir la suite des choses et si vous me demandez mon opinion, je ne pense pas qu'on va le voir cette année», a-t-il ajouté, souhaitant que le futur soit porteur de bonnes nouvelles au sujet de Price et que le numéro 31 pourra revenir au jeu la saison prochaine.

Participant à la discussion, notre collègue Renaud Lavoie a réitéré que Carey Price «veut absolument jouer» et que selon lui, le gardien va «tout faire» pour revenir au jeu cette saison.

Voyez le segment entier en vidéo principale.