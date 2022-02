Déception pour Jordan Pierre-Gilles au 500 m

Jordan Pierre-Gilles avait de grandes attentes au 500 m, mais une chute arrivée tôt en quarts de finale a ruiné ses espoirs.

Le patineur de Sherbrooke a chuté lourdement dans les matelas sans que personne ne le touche apparemment, alors qu’il occupait le deuxième rang.

«Il y a eu un petit contact avec le Hongrois [Shaoang Liu, l’éventuel champion] et je suis devenu plus hésitant par la suite, a-t-il expliqué. Ce fut difficile de retrouver ma vitesse. Il faudra que je vérifie, mais je crois que mes lames ont été endommagées. Ce fut plus difficile de relaxer après ce contact.»

«C’est très décevant parce qu’il s’agit de ma distance favorite et je sais que je peux faire mieux, ajoute Pierre-Gilles. Je suis dans une super forme. La déception est amplifiée parce que nous sommes aux Jeux olympiques.»

Pierre-Gilles aura l’occasion de se reprendre mercredi lors de la dernière soirée de courte piste. Il sera de retour pour la finale du relais 5000 m en compagnie de Charles Hamelin, Pascal Dion et Steven Dubois, après avoir été laissé de côté au profit de Maxime Laoun en demi-finale.

«Chaque fois que nous avons couru ensemble cette saison en Coupe du monde, nous avons connu du succès et gagné, a souligné l’athlète de 23 ans. Nous allons tenter de reproduire en mieux ce que nous avons fait.»

Finale à cinq équipes

S’il a confirmé la présence de Pierre-Gilles en finale du relais, l’entraîneur Sébastien Cros n’a pas annoncé l’ordre des patineurs qui prendront le départ.

«Les gars sont dans une bonne dynamique, a-t-il dit. On regarde quelques options. Il s’agira d’une finale à cinq équipes, et on ne veut pas se retrouver derrière même si on sait que les gars vont demeurer calmes, peu importe les situations.»