Canadiens-Sabres: jouer comme au Super Bowl

Les Canadiens de Montréal sont de retour en action pour un deuxième match en 24 heures, ce dimanche, et comme lors de son match de la veille, ou trois jours plus tôt, ils tenteront d’offrir à Martin St-Louis sa première victoire comme entraîneur-chef dans la LNH.

Que vous prenez pour les Rams de Los Angeles ou les Bengals de Cincinnati au Super Bowl, il n’y aura pas de solution miracle pour le CH face aux Sabres de Buffalo pour mettre fin à la minable série de neuf défaites, mais bien quelques règles de base à respecter : être agressif en territoire adverse (Rams), bien défendre (Bengals) et demeurer discipliné (tous) - surtout en fin de match.

Face aux Blue Jackets de Columbus, samedi, un but de Cole Caufield en début de troisième a permis au Tricolore de créer l’égalité 1-1 et raviver l’espoir d’une victoire. En fin de match, Jeff Petry a écopé d’une punition très coûteuse, puisque Patrik Laine en a profité pour déjouer un Samuel Montembeault sensationnel et dont les efforts méritaient meilleur sort avec 7,2 secondes à faire à la joute.

St-Louis n’a pas montré du doigt son défenseur désemparé, mais on peut interpréter qu’il souhaite une meilleure prise de décision lorsque monte l’intensité. L’instructeur lavallois s’est plutôt dit impressionné par «son émotion et sa passion» face aux Vestes Bleues.

«Je vais lui parler. Je veux l’aider à se sortir de cette mauvaise passe. En raison de la saison qu’il connaît, c’est assurément difficile à avaler pour lui.»

Les Sabres : un piège

Pour revenir au duel du jour, les Sabres ont beau être un club qui aspire aussi à gagner la loterie du repêchage, ils ont connu un certain succès contre le CH au cours des dernières années comme le démontre leur fiche de 6-2-0 aux huit derniers rendez-vous.

L’indiscipline des Montréalais y était pour beaucoup, puisqu’ils ont accordé six buts à l’attaque massive de Buffalo aux quatre plus récentes sorties.

Plus récemment, lors des deux premiers matchs de la saison, Tage Thompson a enfilé trois buts, Kyle Okposo a marqué chaque rencontre et Jeff Skinner a amassé deux aides le 23 novembre, dans une victoire des siens 4-1 dans l’État de New York. Victor Olofsson a aussi récolté deux points au dernier affrontement.

Acquis samedi matin, le gardien Andrew Hammond s’est joint aux Canadiens, mais l’équipe n’a pas confirmé s’il allait obtenir le départ au moment d’écrire ses lignes. Cayden Primeau a été rétrogradé au Rocket de Laval.

CH et Super Bowl

Cette saison marque le retour des matchs d’après-midi la fin de semaine du Super Bowl, tradition qui n’a pas eu lieu l’an dernier, soit une première depuis 1990-1991.

Les Canadiens présentent une fiche de 33-21-4-3 lors du fébrile week-end de la grande finale de la NFL.

Pour votre bon plaisir, leur fiche la journée avant le Super Bowl est de 17-10-3-2, et de 16-11-1-1 le dimanche de l’événement.

Les Canadiens ont blanchi leurs adversaires à huit reprises lors des matchs du week-end du Super Bowl, alors qu’ils ont été blanchis en quatre occasions.