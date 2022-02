Super Bowl LVI: Tout sur les Rams de Los Angeles

Les Rams en sont à leur deuxième présence au Super Bowl en quatre ans et espèrent que cette fois sera la bonne avec leur changement notoire au poste de quart-arrière, avec Matthew Stafford.

Très bien entouré par les receveurs Cooper Kupp et Odell Beckham Jr, Stafford est plus prêt que jamais du rêve, à sa 12e saison dans la NFL. Kupp a été particulièrement dominant tout au long de la saison et il connaît des séries du tonnerre, tandis que Beckham s’est imposé dans les dernières semaines comme une cible de choix.

Stafford est généralement bien protégé par une ligne offensive solide et le système agressif de l’entraîneur-chef Sean McVay maintient les unités défensives adverses sur les talons.

Front défensif solide

L’atout principal des Rams dans ce duel risque d’être leur front défensif, avec Aaron Donald, Von Miller et Leonard Floyd, notamment. La ligne offensive des Bengals n’est pas de taille sur papier et pourrait en arracher.

Dans la tertiaire, les Rams disposent de bons atouts et le duel entre le demi de coin Jalen Ramsey et l’ailier espacé Ja’Marr Chase sera instrumental. Ramsey n’est pas seul pour défendre le jeu aérien. L’apport physique des maraudeurs Taylor Rapp et Eric Weddle n’est pas à négliger.

Les Rams forment une équipe bien équilibrée, sans lacune frappante, mais ils ont occupé le 21e rang contre la passe, ce qui peut leur faire mal contre une équipe explosive comme les Bengals.

Origine du nom

Damon Wetzel, premier entraîneur des Rams de Cleveland dans l’AFC en 1936, a choisi le nom Rams en l’honneur de son équipe favorite Fordham Rams University.

Homer Marshman, le propriétaire, appuyait ce choix. Les Rams de Cleveland ont vu le jour en 1936 dans la courte aventure de l’American Football League.

L’année suivante, l’équipe se joint à la NFL et déménage à Los Angeles. Elle y demeure jusqu’en 1994 avant de déménager à St. Louis de 1995 à 2015. Elle est de retour à Los Angeles depuis la saison 2016.

Création du logo

En 1948, Fred Gehrke a peint la première tête de bélier sur le casque des Rams. La tête de bélier ou les cornes recourbées ont toujours été la marque des Rams.

Entre 1995 à 1999 à St. Louis, le logo a cependant pris la forme le l’arche de la ville. Depuis 2020, on a maintenant droit à un logo blanc, bleu et or, de forme arrondie avec la mention LA.

SAISON RÉGULIÈRE

Septembre: 3 matchs gagnés - 0 perdus

Octobre: 4 matchs gagnés - 1 perdu

Novembre: 0 matchs gagnés - 3 perdus

Décembre: 4 matchs gagnés - 0 perdus

Janvier: 1 match gagné - 1 perdu

Contre les équipes de sa division: 3 matchs gagnés - 3 perdus

Contre les autres divisions de l'association: 5 matchs gagnés - 1 perdu

Contre l'Association américaine: 4 matchs gagnés - 1 perdu

Contre l'Association nationale: 8 matchs gagnés - 4 perdus

ÉLIMINATOIRES

Contre les Cardinals

34 à 11

Contre les Buccaneers

30 à 27

Contre les 49ers

20 à 17