Retour gagnant pour Thomas Greiss

La COVID-19 a joué de vilains tours à Thomas Greiss cette saison, mais le gardien des Red Wings est revenu en force pour remporter 4 à 2 son premier départ en plus d’un mois, samedi à Detroit, contre les Flyers de Philadelphie.

L’Allemand était apparu pour la dernière fois le 9 janvier, dans une défaite de 4 à 3 en prolongation face aux Ducks d’Anaheim. Greiss a passé deux semaines sur le protocole relatif au coronavirus de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais a eu besoin de deux semaines supplémentaires pour récupérer totalement.

Dylan Larkin l’a aidé à retrouver le chemin de la victoire avec deux mentions d’aide. Le capitaine a désormais inscrit 10 points à ses cinq derniers duels. Il s’est fait complice des réussites de Moritz Seider et de Michael Rasmussen en troisième période.

Tyler Bertuzzi et Filip Zadina ont aussi secoué les cordages pour les Red Wings, tandis que Scott Laughton et Keith Yandle ont fait de même du côté des Flyers. Pour Yandle, homme de fer de la LNH, il s’agit d’un premier but cette saison.

Detroit a balayé sa courte série aller-retour face à Philadelphie. Mercredi, Alex Nedeljkovic était entre les poteaux lors d’une victoire de 6 à 3.

Bruins (2) c. Sénateurs (0)

De leur côté, la troupe de Bruce Cassidy a eu le dessus sur celle de D.J. Smith avec une victoire de 2 à 0.

Il s'agit d'un 4e blanchissage en carrière pour Jeremy Swayman, qui a réalisé l'exploit avec 30 arrêts.

Les Bruins étaient privés de Brad Marchand qui purgeait le deuxième de ses six matchs de suspension.

Patrice Bergeron lui aussi manquait à l'appel alors qu'il n'a pas accompagné l'équipe à Ottawa. Il devrait rejoindre les siens à New York en marge de leur affrontement contre les Rangers mardi. On ne sait toutefois pas encore s'il sera en mesure d'effectuer un retour au jeu.